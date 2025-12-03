Bí thư Cao Bằng Quản Minh Cường làm Bí thư Quảng Ninh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường - Ảnh: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Sáng 3-12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định ông Quản Minh Cường được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị.

Đồng thời có tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở, đã trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công tác.

Nhấn mạnh về vai trò của tỉnh Quảng Ninh, ông Lê Minh Hưng khẳng định Quảng Ninh có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được Bộ Chính trị đánh giá cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng và kỳ vọng, với năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm và kinh nghiệm của mình, ông Quản Minh Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vai trò Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời đề nghị các cán bộ lãnh đạo trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường - Ảnh: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường hứa nỗ lực hết sức, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, giữ vững nguyên tắc.

Cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; xứng đáng với niềm tin tưởng và sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh.

Ông nhấn mạnh sẽ kiên định mục tiêu phát triển Quảng Ninh trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, nhưng phát triển theo hướng xanh hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn gắn với thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược...

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ