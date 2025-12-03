Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 150.000 người nghỉ việc

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: Quốc hội

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay nhiệm kỳ vừa qua Chính phủ đã thực hiện 16 nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá chủ động, linh hoạt

Trong đó đối với lĩnh vực tài chính, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 8 luật về ngân sách nhà nước, giá, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số luật thuế chuyên ngành; phê duyệt 108/111 quy hoạch quốc gia.

Với lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngành ngân hàng thực hiện chuyển giao bắt buộc đối với 3 ngân hàng mua bắt buộc và Ngân hàng Đông Á. Đến cuối tháng 10-2025, tỉ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát ở mức 1,64%. Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống được cải thiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Với lĩnh vực công thương, đã ban hành các cơ chế mua bán điện giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện; chính sách khuyến khích phát triển nguồn điện áp mái nhà dân, cơ quan, công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu. Hoàn thành xây dựng vượt tiến độ đường dây 500kV Quảng Trạch đến Phố Nối...

Ngành nông nghiệp và môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai, khoáng sản, địa chất, lâm nghiệp. Ngành xây dựng và giao thông vận tải, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản và triển khai Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội. Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các vành đai Hà Nội, TP.HCM và sân bay Long Thành…

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tập trung xây dựng để ban hành các chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ, chương trình chuyển đổi số quốc gia...

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và y tế đã xây dựng để trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết quan trọng về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch có nhiều chính sách, chiến lược được ban hành. Ngành du lịch phục hồi và bứt phá với các chỉ số tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ nội dung trên các nền tảng số và trực tuyến với trên 90% nội dung vi phạm được gỡ bỏ.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền

Với lĩnh vực nội vụ, điểm đáng chú ý là việc sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện phân cấp phân quyền để sớm ổn định chính quyền địa phương hai cấp.

Kết quả: Tinh giản biên chế đạt kết quả tích cực, giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%. Đến nay có 146.800 người nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp.

Đối với lĩnh vực tư pháp, Chính phủ tập trung đẩy mạnh rà soát văn bản để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp thực tiễn; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực tư pháp

Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, duy trì môi trường ổn định, thuận lợi. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử, bỏ sổ hộ khẩu giấy theo Luật Cư trú năm 2020. Trình Quốc hội ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả Luật An ninh mạng và các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Với lĩnh vực thanh tra, đã tập trung thực hiện kế hoạch bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra trong các lĩnh vực nhạy cảm như xây dựng, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công...

Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi tài sản cho Nhà nước và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ.

Đồng thời tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án và đạt kết quả tích cực; đã hoàn thành việc xử lý đối với 1.759/2.161 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 81,39%.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ