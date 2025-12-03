Park Min Young chỉ còn 37 kg, lộ vóc dáng gầy rộc khiến fan lo lắng

Ngày 1/12, nữ diễn viên đăng loạt ảnh tại buổi fanmeeting ở Nhật Bản, kèm lời nhắn: "Hôm nay mình thật sự rất mệt, nhưng khi nhìn thấy những "bé đậu nhỏ Tokyo", mình lập tức có thêm năng lượng. Hẹn gặp mọi người ở Kobe vào ngày kia nhé!".

Trong loạt ảnh, Park Min Young diện trang phục ôm sát, để lộ thân hình gầy gò, thiếu sức sống. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện với vóc dáng gầy rộc khiến người hâm mộ lo lắng. Một số nguồn tin cho biết cô hiện chỉ nặng 37 kg và đang nỗ lực tăng cân. Không ít ý kiến nghi ngờ Park Min Young ép cân để phục vụ vai diễn, thay vì gặp vấn đề sức khỏe.

Trước ồn ào, công ty quản lý khẳng định sức khỏe của nữ diễn viên vẫn ổn, đồng thời mong công chúng không quá lo lắng.

Park Min Young sinh năm 1986, nổi tiếng qua loạt phim ăn khách như Thư ký Kim sao thế?, Thợ săn thành phố, Healer, Cô đi mà lấy chồng tôi. Cô được đánh giá cao nhờ diễn xuất linh hoạt và nhan sắc nổi bật.

Đầu năm 2024, sự nghiệp Park Min Young lao đao khi Dispatch tiết lộ cô nhận 250 triệu won (khoảng 4,6 tỷ đồng) từ bạn trai cũ – đại gia tiền số Kang Jong Hyun, người đang bị điều tra tội biển thủ. Số tiền được chuyển qua quy trình "ba bước", ngụy trang dưới dạng khoản vay doanh nghiệp và ghi chú là "chi phí sinh hoạt".

Dù Park Min Young khẳng định không biết về hành vi phạm tội của Kang Jong Hyun và đã lập tức chia tay khi hay tin, scandal vẫn khiến cô bị công chúng tẩy chay trong thời gian dài.

Tác giả: Tùng Lâm (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn