Trường học tiền tỷ ở Nghệ An bỏ không đã được đưa vào sử dụng

Trường Trung học cơ sở Nghi Ân cơ sở 2.

Từ đầu tháng 12/2025, Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân tổ chức buổi học đầu tiên tại cơ sở 2 ở xóm Kim Trung (phường Vinh Phú). Sáu lớp gồm 6A, 7A, 7B, 7E, 7G và 8A đã bắt đầu học theo thời khóa biểu mới. Mỗi buổi học tại cơ sở này được bố trí 3 môn như: Giáo dục, Mỹ thuật, Giáo dục địa phương hoặc Tiếng Anh tăng cường.

Các tiết học đều diễn ra vào buổi chiều nên mỗi tuần học sinh chỉ đến cơ sở 2 từ 1 - 2 buổi, tránh việc phải di chuyển giữa hai địa điểm. Riêng học sinh lớp 9 vẫn học tại cơ sở 1 để đảm bảo việc ôn thi cuối cấp.

Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cho biết: "Khi tổ chức dạy học ở cơ sở 2, ban đầu nhà trường cũng lo lắng, băn khoăn. Dù phòng học có chật, khó di chuyển ở phía cuối lớp nhưng về cơ bản vẫn bố trí đủ bàn, ghế cho học sinh, đảm bảo 2 học sinh/bàn. Đến thời điểm này, mọi công tác dạy và học của thầy trò đã đi vào ổn định và phụ huynh cũng đồng tình với kế hoạch dạy học của nhà trường. Trong tương lai, mong chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại để giúp việc dạy và học được thuận lợi và đáp ứng yêu cầu dạy học trong giai đoạn mới".

Được biết, để chuẩn bị cho việc dạy học ở cơ sở 2 được thuận lợi, UBND phường Vinh Phú đã bố trí kinh phí để đầu tư mua sắm cơ sở vật chất cho 5 phòng học gồm mỗi phòng học 1 máy vi tính, 1 ti vi và trang bị các đồ dùng tối thiểu cho các phòng hành chính ở cơ sở 2. Ngoài ra, phường đã tiến hành sửa chữa, dọn sạch lại tuyến đường đi vào trường giúp học sinh, giáo viên và người dân thuận tiện khi đi lại.

Trước đó ngày 5/11, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có bài phản ánh về Dự án Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân cơ sở 2 (giai đoạn 1) do UBND xã Nghi Ân (cũ) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2023 và hoàn thành vào tháng 10/2024. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 1.950m2 cùng với cổng, hàng rào, nhà xe và nhà bảo vệ với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên hơn một năm sau khi hoàn thành, ngôi trường vẫn chưa được đưa vào sử dụng do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc giảng dạy như: chưa có phòng làm việc cho giáo viên, phòng chức năng, phòng thực hành thí nghiệm, sân chơi…

Để tháo gỡ những vấn đề liên quan, sớm đưa công trình vào hoạt động, ngay sau đó, UBND phường Vinh Phú đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân, các phòng chuyên môn tìm phương án tháo gỡ để sớm đưa cơ sở 2 vào sử dụng. Riêng đối với các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án, địa phương sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

