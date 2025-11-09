Đồng loạt khởi công trường nội trú liên cấp các xã biên giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công tại Thanh Hóa - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Xây dựng trường cho các cháu học sinh xã biên giới

Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm thực hiện thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Nghị quyết số 298 ngày 26-9 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận số 81, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên giậu của Tổ quốc.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

Yên Khương là xã biên giới vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú.

Trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 1,5ha; trong đó, diện tích khu đất cơ sở hiện hữu khoảng 1,25ha; diện tích khu đất dự kiến mở rộng 0,25ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: VGP

Xây các trường quy mô lớn mở cơ hội cho giáo dục địa phương

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Sơn Kim 1.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh (một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 - 2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỉ đồng.

Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỉ đồng, gồm Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Hương Khê; 5 công trình còn lại dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỉ đồng.

Với địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chưa cao, trong khi thu ngân sách của xã mỗi năm chỉ khoảng 1 tỉ đồng, việc đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Sơn Kim 1 - một công trình hiện đại, quy mô lớn đã mở ra cơ hội thay đổi mạnh mẽ cho giáo dục địa phương, thắp lên niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp giáo dục trên dải đất biên cương còn nhiều khó khăn này.

Ngôi trường của hi vọng nơi biên cương Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (áo sơ mi xanh) trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk và nhà trường nơi xây dựng trường phổ thông liên cấp xã biên giới Ia Rvê - Ảnh: TRUNG TÂN

Sáng 9-11, ba xã biên giới trên bộ của tỉnh Đắk Lắk rộn ràng trong lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp. Niềm vui lan tỏa khắp buôn làng biên giới khi giấc mơ có một ngôi trường khang trang, đủ chỗ ăn ở, học tập cho học sinh vùng xa nay trở thành hiện thực.

Từ tờ mờ sáng, hàng trăm học sinh cùng phụ huynh và thầy cô đã có mặt tại khu đất trống, nơi ngôi trường mới sẽ được xây dựng. Nhiều em mặc áo trắng tinh, tay cầm cờ đứng dọc con đường đất đỏ dẫn vào khu lễ, ánh mắt lấp lánh niềm háo hức.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, ba trường nội trú liên cấp sẽ được đầu tư tổng cộng 390,3 tỉ đồng, phục vụ hơn 3.260 học sinh, dự kiến hoàn thành năm 2026. Cụ thể, xã Buôn Đôn xây mới trường tại thôn Thống Nhất, xã Ia Rvê nâng cấp Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Ia Lốp nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Trần Hưng Đạo.

Không giấu được niềm xúc động, cô Nguyễn Thị Trâm - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định - chia sẻ: "Bao năm nay học sinh phải đi học xa, mùa mưa ngập đường. Nghe tin xây trường nội trú, cả buôn mừng rơi nước mắt. Khi trường lên cấp, các cháu sẽ được học tập tại chỗ, thầy cô yên tâm giảng dạy hơn".

Mô hình trường phổ thông lên cấp tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Thái Văn Tài - vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông - nhấn mạnh: "Chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp vùng biên giới, hải đảo, trong đó 100 trường sẽ khởi công năm 2025, là bước tiến lớn, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục gần hơn, công bằng hơn. Khi có trường nội trú, học sinh không còn phải vượt rừng đến lớp, giáo viên có nơi ăn ở ổn định, gắn bó lâu dài. Khu nội trú cho giáo viên còn phục vụ cả gia đình, giúp thầy cô an cư, bám trường, góp phần giữ vững biên giới".

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có mặt tại Trường THCS Nguyễn Thị Định, đề nghị: "Sau khi xây dựng, tỉnh cần tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy học, khu nội trú và các điều kiện sinh hoạt cho giáo viên để bảo đảm việc dạy và học. Muốn công bằng trong giáo dục, cả người học và người dạy đều phải được hưởng điều kiện tốt nhất, bảo đảm chất lượng giảng dạy ở vùng ven Tổ quốc".

Trường nội trú liên cấp Thanh Nưa - công trình chiến lược phát triển giáo dục

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa - Ảnh: VGP

Tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực phía Tây lòng chảo Điện Biên.

Công trình góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nguồn cán bộ tương lai cho tỉnh Điện Biên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân vì một nền giáo dục bình đẳng, tiến bộ.

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỉ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, được đầu tư xây dựng mới. Toàn bộ thiết kế áp dụng theo mẫu thiết kế số 3 và số 4 do Bộ Xây dựng ban hành.

Các hạng mục chính gồm khối phòng học tập với 30 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn. Khối phục vụ sinh hoạt gồm 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp.

Các hạng mục phụ trợ gồm khu thể thao, bể bơi, sân đường cùng toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Cũng trong ngày 9-11, Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt sáu trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà.

Trước đó, ngày 2-11, tỉnh đã khởi công ba trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam.

Đối với chín trường phổ thông nội trú liên cấp nêu trên, tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư đủ năng lực, áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Thanh Nưa là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã (Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn) với tổng diện tích tự nhiên hơn 17.695 ha, tổng số hộ dân là 7.150 hộ, với 29.029 nhân khẩu, 73 thôn/bản, gồm sau dân tộc chính cùng sinh sống. Xã có 10 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Khởi công trường học sát biên giới Việt - Trung

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu dự lễ khởi công - Ảnh: THÀNH CÔNG

Sáng 9-11, lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Khuất Xá, xã Khuất Xá (Lạng Sơn) đã diễn ra. Tham dự có Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Đây là công trình khởi đầu cho chuỗi 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới của Lạng Sơn, nằm trong chương trình xây dựng 248 trường học vùng biên của cả nước.

Xã Khuất Xá có 12,5 km đường biên giới với Trung Quốc, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, đa số là người đồng bào dân tộc. Công trình không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn là biểu tượng của niềm tin, ý chí vươn lên của đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc.

Dự kiến công trình sẽ đón học sinh trong năm học 2026-2027. Cùng ngày, tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức xây dựng các trường ở xã biên giới như Quốc Khánh, Kiên Mộc và Mẫu Sơn.

Nuôi dưỡng tri thức thế hệ trẻ vùng biên

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tặng quà cho học sinh xã Hạnh Lâm, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại xã Hạnh Lâm, Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng dự lễ khởi công xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Hạnh Lâm. Đây là 1 trong 10 trường ở Nghệ An được xây dựng trong năm 2025.

Đông đảo người dân tới tham dự lễ khởi công bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi con em mình sắp được học trong ngôi trường mới, khang trang.

Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Lâm Nguyễn Thái An cho hay: "Sau khi đi vào hoạt động, trường nội trú liên cấp tại xã sẽ có khoảng 70 lớp với 2.500 học sinh. Chúng tôi bố trí khu đất vùng trung tâm xã, diện tích khoảng 10ha để xây dựng trường".

Ông Nguyễn Ngọc Tân - hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An - cho biết quy mô trường những năm gần đây khoảng 250 học sinh, trong đó chiếm gần 200 em thuộc diện bán trú.

Dù là mô hình trường bán trú nhưng học sinh được chăm sóc, ở lại trường chính đi học từ thứ hai đến thứ sáu như nội trú. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo sinh hoạt, học tập cho học sinh còn nhiều khó khăn, vất vả, mới đây lại bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đông đảo người dân dự lễ khởi công xây Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Hạnh Lâm, xã Hạnh Lâm, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

"Việc có trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS được xây dựng với cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, hiện đại là niềm vui mừng, phấn khởi lớn đối với cả giáo viên, học sinh và phụ huynh, người dân xã biên giới Nhôn Mai", ông Tân nói.

Ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh: "Việc xây dựng trường học nội trú liên cấp ở xã biên giới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng biên giới được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt mà còn là đầu tư cho phát triển bền vững, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và lòng yêu nước của thế hệ trẻ vùng biên cương".

