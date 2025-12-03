Chân dung người phụ nữ không gặp lại chủ tịch Samsung 16 năm sau ly dị

Năm 1998, Lim Se-ryung kết hôn với Lee Jae-yong - "thái tử" Samsung khi đó và hiện là chủ tịch tập đoàn. Cuộc hôn nhân của hai gia tộc lớn thời điểm đó thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông. Họ có hai con là Lee Ji-ho (sinh năm 2000) và Lee Won-joo (sinh năm 2004) trước khi ly hôn năm 2009. Tại buổi trao quân hàm của con trai, bà Lim và ông Lee lần đầu công khai chạm mặt nhau sau 16 năm chia tay. Dù cùng xuất hiện ở sự kiện, cả hai không có bất kỳ tương tác nào, không ngồi cùng hàng ghế, theo Chosun.