Điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng ở An Giang

Trong báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Trường THPT Hòn Đất cho biết nạn nhân vụ bạo lực là em V.X.H, lớp 10A8.

Sáng ngày 24/11/2025, Hiệu trưởng đã mời hai học sinh gây bạo lực là Đ.N.Q.H và Đ.N.Q.D lớp 10A9 viết bản tưởng trình (trong đó em Đ.N.Q.H đã trên 16 tuổi). Hai em đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, vào thứ Bảy, ngày 22/11, em H cùng với em D và một vài học sinh khác trong nhóm đón đường em H ở Quốc lộ 80, chặn đầu xe và đánh em H, sau đó em H và D cầm dao đã chuẩn bị sẵn trong cặp kê vào người và ép em H phải chạy xe vào đường kênh vắng để đánh. Em H và em D vào đến nơi đã đánh bạn bằng nón bảo hiểm và bằng tay. Sau đó, D vừa quay clip vừa đưa băng vệ sinh vào miệng của em H như clip đã truyền tải.

Hiện tại công an xã Hòn Đất đang tiến hành điều tra. Về phía nhà trường đã phối hợp GVCN lớp 10A8 và cha mẹ em V.X.H cùng hỏi thăm, động viên tinh thần để em yên tâm đến lớp. Đối với những học sinh còn lại có liên quan, Nhà trường vẫn cho phép các em đi học bình thường và chờ kết quả điều tra từ phía Công an xã rồi mới có hướng xử lý tiếp theo.

