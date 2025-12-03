Hai người giàu nhất Việt Nam cùng thăng hoa, tiến nhanh trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ 2 Đông Nam Á

Sau những rung lắc, dòng tiền đổ mạnh vào cuối phiên giúp chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 15,39 điểm để đóng cửa ở mức 1.717,06 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 22.395 tỷ đồng, tăng hơn 1.300 tỷ đồng so với phiên liền trước. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của VN-Index.

Cùng với đà tăng của chỉ số VN-Index, khối tài sản của 2 người giàu nhất Việt Nam là tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo cùng thăng hoa khi ghi nhận tăng thêm cả nghìn tỷ đồng.

Theo dữ liệu của Forbes, trong phiên giao dịch ngày 2/12, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng tới 1,2 tỷ USD (hơn 31.692 tỷ đồng) nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ. Với mức tăng này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành một trong 5 người tăng tài sản nhiều nhất trong ngày 2/12 của Forbes.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ 2 Đông Nam Á nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC

Trong phiên, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng 1,89% để đóng cửa ở mức 275.000đ/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của Vingroup vươn lên mức hơn 1,059 triệu tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam có giá trị vốn hóa vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Với đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 24,7 tỷ USD, tương đương hơn 652 nghìn tỷ đồng. Chủ tịch Vingroup vươn lên vị trí thứ 92 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới.

Đặc biệt, với việc sở hữu khối tài sản ròng gần 24,7 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành người giàu thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Vingroup hiện chỉ xếp sau tỷ phú Prajogo Pangestu (Indonesia) với 42 tỷ USD, xếp thứ 41 thế giới. Ông Prajogo Pangestu là người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo.

Nữ tỷ phú USD của Việt Nam hướng tới Top 800 thế giới

Trong khi đó, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch của CTCP Hàng không Vietjet (VJC) cũng ghi nhận mức tăng thêm 233 triệu USD (hơn 6.150 tỷ đồng) nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ để lên mức 4,9 tỷ USD (hơn 129 nghìn tỷ đồng).

Trong phiên, cổ phiếu VJC ghi nhận mức tăng 6,87% để đóng cửa ở mức 217.900đ/cổ phiếu. Cùng với đó, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch cũng ghi nhận mức tăng 1,59% để đóng cửa ở mức 32.000đ/cổ phiếu.

Chủ tịch của Vietjet vươn lên đứng vị trí thứ 830 người giàu nhất thế giới

Với khối tài sản đang nắm giữ, Chủ tịch của Vietjet vươn lên đứng vị trí thứ 830 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

Khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng nhanh sau khi Tập đoàn Sovico của bà Thảo vừa thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 65 triệu cổ phiếu HDBank (HDB). Giao dịch được thực hiện thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 21/11 đến 25/11 với tổng giá trị hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Sovico đã giảm sở hữu tại HDBank xuống còn hơn 385 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% tỷ lệ cổ phần của HDBank. Trước đó, hồi tháng 6, cổ đông này cũng đã bán 50 triệu cổ phiếu HDB. Các giao dịch của Sovico nhằm đáp ứng các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2024 về tỷ lệ sở hữu tối đa tại một ngân hàng.

Trong khi đó, HĐQT HDB vừa phê duyệt chủ trương và phương án thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC). Tuy nhiên, phương án chi tiết chưa được công bố. Đây được xem là bước triển theo của kế hoạch cơ cấu danh mục đầu tư ngoài ngành mà HDBank thực hiện suốt những năm gần đây.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet, HDBank đang nắm giữ 6 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 1,01% vốn điều lệ hãng hàng không này. Với mức giá hiện tại, giá trị khoản đầu tư của HDB vào Vietjet có giá trị hơn 1.307 tỷ đồng.

Ngoài tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo, Việt Nam hiện còn 3 tỷ phú USD được Forbes ghi nhận là Trần Đình Long với khối tài sản trị giá 2,7 tỷ USD; Hồ Hùng Anh của TCB với khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD và Nguyễn Đăng Quang của MSN với khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD. Thống kê, 5 tỷ phú USD Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản trị giá 35,7 tỷ USD.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn