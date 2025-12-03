Cụ thể, biển số ngũ quý 9 của Bắc Ninh (99AA -999.99) được đưa ra đấu giá vào 11 giờ sáng ngày 1/12. Chỉ trong 15 giây đầu phiên, biển số này bất ngờ được trả gần 1 tỷ đồng, sau đó tiếp tục tăng liên tục trong 25 phút đấu giá chính thức.

Khi kết thúc thời gian đấu chính, mức giá đã được đẩy tiệm cận 2,5 tỷ đồng. Sau 10 vòng gia hạn, biển số ngũ quý 9 siêu VIP của Bắc Ninh được chốt ở mức 2,66 tỷ đồng.

Biển số xe máy 99AA-999.99 của Bắc Ninh chốt giá tới 2,66 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, giới chơi biển số dự đoán thị trường sẽ còn sôi động hơn khi nhiều biển số đẹp tiếp tục được đưa lên sàn. Các phiên đấu giá trực tuyến cuối năm được kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm những biển số đặc biệt có khả năng tạo nên mức giá kỷ lục mới.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn