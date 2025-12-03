Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 3-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: M.H.

Sau một thời gian trinh sát trên không gian mạng đã phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu. Ngày 9-9, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tiền 1.130.000.000 đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984, cùng trú tại phường Dĩ An, TP HCM); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994, cùng trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án, cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội); Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội). Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 bị can về tội "Đánh bạc".

Theo điều tra ban đầu, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận, tiền cá độ. Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết nhân thân của "ông trùm" trong đường dây

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD = 10 ngàn đến 100 ngàn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ). Sau đó, Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ. Các bị can thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11-2024 đến tháng 9-2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng ngàn tỉ đồng trên khắp cả nước.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 người liên quan khác về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Trong đó có 11 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư chi bộ thôn Hoàng Nguyên (xã Đại Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Văn Hòa, Vương Trọng Dương, Vũ Đắc Tuân, Trần Duy Hưởng, Kiều Anh Sinh (có 1 tiền án)…

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động