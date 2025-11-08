Nghệ An chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực xây trường nội trú vùng biên

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Sẵn sàng khởi công các trường nội trú vùng biên

Tỉnh Nghệ An đang thực hiện các khâu chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng 9 trường học tại các xã biên giới được thực hiện đồng loạt với các trường học khác trên cả nước vào sáng 9/11.

Chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới được thực hiện theo Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có thêm nhiều cơ hội học tập, phát triển toàn diện và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thực hiện Thông báo số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An có 21 trường dự kiến được đầu tư xây dựng. Các trường phổ thông nội trú liên cấp nằm trên địa bàn các xã: Na Ngoi, Thông Thụ, Nhôn Mai, Môn Sơn, Keng Đu, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Tri Lễ, Mường Típ, Tam Quang, Hạnh Lâm, Bắc ký, Mỹ Lý, Na Loi, Tam Thái, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Quế Phong, Anh Sơn, Kim Bảng.

Trong đó có 10 trường được đầu tư giai đoạn 1, gồm các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Trước đó, ngày 11/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, Nghệ An. Trường được xây dựng trên mặt bằng rộng 55.000m2 tại Bản Ka Dưới với quy mô 49 lớp với hơn 1.900 học sinh.

Theo thiết kế, trường được xây dựng với diện tích khoảng 13.500m2 với hệ thống phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng thiết bị, nhà đa chức năng, khu nhà ở nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, bếp, khu vực vệ sinh riêng biệt. Tổng mức đầu tư công trình dự kiến hơn 200 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng học sinh, giáo viên xã biên giới Na Ngoi, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Trường học mới hiện đại cả về cơ sở vật chất lẫn chất lượng đội ngũ, là điểm đến tin cậy của nhân dân và học sinh vùng cao, biên giới; góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho học sinh, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương cũng như đất nước.

Các trường còn lại, theo kế hoạch được tổ chức đồng loạt với cả nước vào sáng 9/11 và được tổ chức truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến. Trong đó, điểm cầu chính của Nghệ An sẽ được tổ chức tại điểm khởi công Trường PTNT liên cấp TH - THCS Hạnh Lâm, xã Hạnh Lâm.

Để lễ khởi công được tổ chức chu đáo, đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn, UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và các địa phương. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trước UBND trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện và đôn đốc trong công tác chuẩn bị.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Xây dựng trường học ở xã biên giới không chỉ là việc làm mang tính đầu tư giáo dục, mà còn là đầu tư cho phát triển bền vững, nơi nuôi dưỡng tri thức, nhân cách và lòng yêu nước của thế hệ trẻ vùng biên cương. Với tính chất quan trọng này, chuẩn bị cho lễ khởi công, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết nối với các địa phương và các nhà trường để rà soát kế hoạch triển khai. Đồng thời, phân công 9 đoàn công tác của Sở đến trực tiếp tại các địa phương đôn đốc quá trình chuẩn bị, đảm bảo thực hiện lễ khởi công diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Chủ động các điều kiện, nguồn lực của địa phương

Xã Nhôn Mai - 1 trong 10 xã của Nghệ An thuộc 100 trường trên cả nước được xây dựng đợt 1 - đã chọn được địa điểm để xây dựng trường học tại bản Chà Lò với diện tích khuôn viên rộng 5,2ha, trong đó diện tích xây trường là 1,1ha. Quy mô trường mới là 33 lớp với hơn 1.200 học sinh. Khi trường được xây dựng hoàn thành, địa phương sẽ đưa toàn bộ học sinh tiểu học và THCS của xã vào học tập ở nội trú.

Ông Nguyễn Ngọc Tân – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai (xã Nhôn Mai) cho biết, quy mô trường những năm gần đây khoảng 250 học sinh, trong đó chiếm gần 200 em thuộc diện bán trú. Dù là mô hình trường bán trú nhưng học sinh được chăm sóc, ở lại trường chính đi học từ thứ 2 đến thứ 6 như nội trú. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo sinh hoạt, học tập cho học sinh còn nhiều khó khăn, vất vả, mới đây lại bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Các em học sinh tại xã biên giới Na Ngoi, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Vì vậy, việc có trường nội trú liên cấp tiểu học – THCS được xây dựng với cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, hiện đại là niềm vui mừng, phấn khởi lớn đối với cả giáo viên, học sinh và phụ huynh, người dân xã biên giới Nhôn Mai.

Thực hiện Thông báo 81, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã nghe báo cáo tình hình triển khai thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – ông Nguyễn Đức Trung đã đề nghị các địa phương và các ban, ngành liên quan cần quan tâm để bố trí có mặt bằng đảm bảo điều kiện, trong đó phải đảm bảo yếu tố tiên quyết là an toàn tuyệt đối và đảm bảo đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật về đường, điện, nước...

Bên cạnh đó, cần rà soát nguồn gốc đất đai, quy hoạch các vị trí dự kiến xây dựng trường; rà soát các thủ tục đầu tư liên quan, căn cứ vào các quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương để đề xuất quy trình thủ tục và phương án áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Về nguồn lực, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bên cạnh nguồn lực Trung ương, phải xác định nguồn lực địa phương để đảm bảo thực hiện xây dựng các trường nội trú liên cấp. Đồng thời, huy động nguồn nhân lực của địa phương, phối hợp với nhân lực của nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Hiện, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Ngoi (Nghệ An) đã được Tập đoàn Sungroup hỗ trợ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định phân bổ 681,461 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới đợt 1. Các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn