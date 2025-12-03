Trước trận U22 Việt Nam và U22 Lào: Sân Rajamangala lộng lẫy 'khoe' mặt cỏ đẳng cấp thế giới

Rajamangala là sân vận động lớn nhất tại Thái Lan, nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mak, phía Đông thủ đô Bangkok. Sân được khánh thành vào ngày 6/12/1998 sau gần 10 năm xây dựng, là công trình nhằm vinh danh vua Bhumibol Adulyadej - vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan. Tại SEA Games 33, ngoài phục vụ các trận đấu môn bóng đá nam, đây cũng là nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc của kỳ đại hội trên đất Thái.
Ở thời điểm khánh thành, Rajamangala là một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 80.000 người. Còn hiện tại, sân đấu này sau thời gian cải tạo có thể đón tiếp hơn 50.000 khán giả (Ảnh: Đức Cường)
Mặt cỏ sân Rajamangala đang được chăm sóc rất tốt trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào tại bảng B SEA Games 33. Với điều kiện thi đấu lý tưởng, các cổ động viên đang rất ngóng chờ vào những pha bóng hay tới từ cuộc đối đầu này (Ảnh: Đức Cường)
Băng ghế dành cho các đội bóng bên ngoài đường piste của sân (Ảnh: Đức Cường)
Hàng ghế phục vụ khán giả tới sân. Theo dự đoán, sẽ có rất đông người hâm mộ Việt Nam tới sân Rajamangala chiều nay để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Đức Cường)
Sân Rajamangala cũng có một nơi đặc biệt, đó là khu vực thắp ngọn đuốc trong suốt quá trình từ lúc khai mạc cho tới hôm bế mạc SEA Games 33 (Ảnh: Đức Cường)
Ở lần gần nhất một đội tuyển Việt Nam thi đấu tại đây, HLV Kim Sang Sik và các học trò đã đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2024/25, qua đó xuất sắc giành danh hiệu vô địch tại giải đấu này (Ảnh: Đức Cường)
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra vào 16h00 chiều nay (3/12) (Ảnh: Đức Cường)
Tác giả: Thái Ninh
Nguồn tin: bongdaplus.vn