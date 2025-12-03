Trước trận U22 Việt Nam và U22 Lào: Sân Rajamangala lộng lẫy 'khoe' mặt cỏ đẳng cấp thế giới

Ở thời điểm khánh thành, Rajamangala là một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 80.000 người. Còn hiện tại, sân đấu này sau thời gian cải tạo có thể đón tiếp hơn 50.000 khán giả (Ảnh: Đức Cường)