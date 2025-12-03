Nhật Bản phát triển máy tắm tự động Mirai Human giá hơn 10 tỷ đồng

Theo các nguồn tin đến từ Nhật Bản, Mirai Human có kiểu dáng một viên nang, nơi người dùng chỉ cần nằm vào bên trong, máy sẽ tắm và thực hiện nhiều công việc khác nhau. Giá cho "máy giặt người" này rơi vào khoảng 60 triệu yên (tương đương khoảng 10,17 tỷ đồng), giới hạn khoảng 40-50 chiếc được sản xuất nhưng không rõ ngày giao đến tay khách hàng.

Chỉ 40-50 "máy giặt người" Mirai Human được sản xuất

Theo thông tin từ Kyodo News, máy giặt người Mirai Human sẽ được trưng bày tại cửa hàng LABI Ikebukuro Main Store ở quận Toshima, Tokyo, từ ngày 25/12. Tại đây, người tiêu dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm dùng thử sản phẩm.

Mirai Human có kích thước 1 mét chiều rộng, 2,5 mét chiều sâu và 2,6 mét chiều cao, sử dụng công nghệ bong bóng siêu nhỏ để làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ tế bào da chết và bã nhờn. Các cảm biến tích hợp sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của người dùng, trong khi video và âm nhạc được phát để tạo không gian thư giãn trong quá trình làm sạch.

Sản phẩm đã gây ấn tượng mạnh khi được giới thiệu tại Triển lãm Osaka-Kansai Expo vào tháng 4 năm ngoái, thu hút khoảng 40.000 người đăng ký trải nghiệm. Trong thực tế, ý tưởng về “máy giặt người” không phải là mới khi nó lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Thế giới Osaka năm 1970, nhưng không thể thương mại hóa do chi phí và vấn đề kỹ thuật.

Nhiều người hứng thú với "máy giặt người" Mirai Human.

Chủ tịch của Science, Aoyama Yasuaki, đã quyết định phát triển sản phẩm này sau khi thấy ý tưởng tại triển lãm. Ban đầu, máy giặt người Mirai Human chỉ được sản xuất cho triển lãm, nhưng sau khi nhận được phản hồi tích cực, công ty đã quyết định tiếp tục sản xuất. Theo thông tin từ trang công nghệ Nhật Bản Slashgear, tính đến tháng 10 năm ngoái, đã có khoảng 6 đến 8 chiếc được đặt hàng.

Science dự kiến sẽ giới hạn sản xuất "máy giặt người" Mirai Human ở mức 40 đến 50 chiếc để bảo vệ giá trị thương hiệu và tính hiếm có của công nghệ. Sản phẩm sẽ không được bán cho mục đích sử dụng gia đình mà chủ yếu phục vụ cho các cơ sở thương mại như khách sạn, suối nước nóng và các cơ sở giải trí.

Tuy nhiên, một đại diện của Science cho biết rằng trong tương lai, nếu công nghệ phát triển và hệ thống sản xuất hàng loạt được thiết lập, có khả năng sẽ có một mẫu máy giá cả phải chăng hơn dành cho hộ gia đình.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn