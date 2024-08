Nghệ An: Nỗi lo mất an toàn giao thông trên tuyến đường 35 mét

Your browser does not support the video tag.

Video đường 35 mét (TP Vinh) xuống cấp và nỗi lo mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

Đường 35 mét nối liền đường ven sông Lam qua địa phận các xã Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Đức và QL46 Nghi Ân (TP Vinh, Nghệ An) được đầu tư, đưa vào khai thác từ năm 2018, hiện nay tuyến đường này diễn ra nhiều bất cập, mất an toàn giao thông.

Thường xuyên phải "oằn mình cõng" xe tải trọng lớn, hiện tuyến đường một số đoạn đã hư hỏng, nhựa dùn lên thành từng luống, việc lưu thông hết sức nguy hiểm với người tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp...đặc biệt là đoạn ngã tư giao với đường tỉnh 535.

Mặc dù tuyến đường này đưa vào khai thác từ khá lâu, tuy nhiên lại chưa được cắm các biển báo ATGT, tốc độ, tải trọng...

Với nhiều người khi điều khiển phương tiện tham gia trên tuyến đường này là một nỗi lo lắng mất an toàn, mặt đường thành từng luống, nhô cao, gồ ghề.

Giao thông khá hỗn loạn tại nút giao với đường đại lộ 72 mét Vinh - Cửa Lò.

Nhiều phương tiện vận tải tải trọng lớn vô tư vượt đèn đỏ, chạy lấn làn...

Bất kể ngày hay đêm, các phương tiện tải trọng lớn chạy như trẩy hội, trước nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND xã Nghi Đức đã có văn bản gửi các ngành chức năng kiến nghị việc tăng cường kiểm soát cũng như sớm lắp đặt các biển báo.

Nhiều phương tiện chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ quá tải, rơi vãi làm ô nhiễm, bụi bẩn và mất an toàn giao thông chạy trên tuyến mà không bị đơn vị chức năng nào kiểm soát, xử lý.

Tuyến đường thường xuyên phải "cõng" những dàn xe tải trọng lớn khiến nhiều đoạn xuống cấp, mất an toàn, tuy nhiên vẫn chưa được cơ quan quản lý khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn