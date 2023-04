Nghệ An: Nỗ lực hoàn thành cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chíp

Công an tỉnh Nghệ An đang cùng với các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư thu thập thông tin, rà soát hồ sơ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa phát thanh đối với những công dân chưa đăng ký cấp CCCD để người dân chủ động đi làm, với phương châm “hết việc, không hết giờ”. Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, Công an các đơn vị địa phương còn thành lập các tổ lưu động, phối hợp với Công an xã, phường, không kể ngày nghỉ xuống tận xóm, thôn, bản, đến từng nhà làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho những hoàn cảnh già yếu, bệnh tật.

Công an Nghệ An quyết tâm phấn đấu đến ngày 30/6/2023 hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện.

Tại Công an thị xã Hoàng Mai, để triển khai cao điểm “70 ngày, đêm”, đơn vị đã nhanh chóng thành lập 03 tổ lưu động, len lỏi vào các con hẻm nhỏ để giúp người dân thực hiện đúng quy trình làm CCCD gắn chíp với quyết tâm cao hoàn thành trước ngày 15/5.

Tại huyện Quỳ Hợp, ngay sau Hội nghị trực tuyến của Công an tỉnh về quán triệt, triển khai cao điểm “70 ngày, đêm” cấp thẻ CCCD gắn chíp, Công an huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch thực hiện. Đến nay, sau 03 ngày triển khai quyết liệt, Công an 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã điều tra cơ bản xong số công dân chưa cấp CCCD. Hiện, Công an huyện đã thu nhận xong hồ sơ cấp CCCD với người dân có mặt tại địa phương ở 2 xã Châu Hồng và Bắc Sơn. Tại huyện Tương Dương, Công an huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công an 17 xã, thị trấn rà soát cụ thể các trường hợp chưa được cấp thẻ CCCD. Trên cơ sở đó, tổ chức cấp CCCD lưu động, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và các ban, ngành cấp xã đến từng bản, từng nhà thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với những hoàn cảnh già yếu, bệnh tật. Với những công dân vẫn có thể đi lại được nhưng không có người nhà đưa đón, lực lượng Công an tổ chức ngày đêm bố trí xe đến tận nhà chở đến địa điểm thu nhận cấp CCCD.

Công an huyện Tương Dương và Công an thị trấn Thạch Giám bố trí xe đưa đón tận nhà các cụ già đi làm thẻ CCCD gắn chíp.

Ngoài việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an tỉnh Nghệ An còn đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử và hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Đợt cao điểm “70 ngày, đêm” lần này, với công dân có hộ khẩu ngoài địa phương nhưng cư trú trên địa bàn cũng sẽ được Công an sở tại cấp CCCD kể cả công dân cư trú ngoại tỉnh. Phấn đấu đến ngày 30/6/2023 hoàn thành việc cấp thẻ CCCD đối với 100% công dân đủ điều kiện. Riêng đối với công dân có nơi thường trú tại 27 xã biên giới và các xã đã làm sạch ma túy; công dân có nơi thường trú tại các địa phương được lựa chọn đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị phải hoàn thành việc cấp CCCD trước ngày 30/5/2023.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: bocongan.gov.vn