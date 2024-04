Nghệ An: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Làng Sen năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Theo đó, Lễ hội Làng Sen năm 2024 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với người dân trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023. (Ảnh tư liệu)

Các hoạt động chính được tổ chức từ ngày 11 - 19/5, trong đó phần lễ gồm: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác vào 17h00 ngày 11/5; Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác và đền Chung Sơn vào 17h45 ngày 11/5/2024; Lễ rước ảnh Bác từ Nhà tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen vào 19h00 ngày 11/5/2024 và Khai mạc Lễ hội Làng Sen vào 20h00 ngày 11/5/2024 tại Sân vận động làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Phần hội sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, trong đó các hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì gồm: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2024 từ ngày 16/5 - 18/5 tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn; quảng diễn đường phố “Quê hương mùa sen nở” vào tối 18/5 tại phố đi bộ thành phố Vinh; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Nghệ An - Làm theo lời Bác” từ ngày 13/5 - 20/5 tại Nhà trưng bày Trung tâm Văn hóa tỉnh; giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền tỉnh Nghệ An năm 2024 từ ngày 14/5 - 17/5 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh” vào tối 19/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hội trại huyện Nam Đàn từ ngày 11/5 - 19/5/2024 do Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn chủ trì và giải marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen” vào ngày 9/6 do một doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân các thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nam Đàn tổ chức.

Tác giả: Hải Yến - Sương Quân

Nguồn tin: congly.vn