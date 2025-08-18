Lũ cuốn trôi nhà ở nhờ của bé mồ côi 5 tuổi - các cô giáo kêu gọi hỗ trợ chốn ở cho bé

Nhân vật chúng tôi kể tới là hoàn cảnh đặc biệt của cháu Lương Bảo Vy (5 tuổi), đang ở với bà ngoại Lương Thị Thoong ở bản Keng Đu, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An là khu vực chịu ảnh hưởng lớn trong trận lũ quét do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.

Ngôi nhà bà Thoong ở cùng đứa cháu nhỏ mồ côi là ngôi nhà ở nhờ một người con gái của bà đã bị đợt lũ vừa qua cuốn trôi hoàn toàn. Do đó, bà Thoong và cháu Bảo Vy đang đi ở nhờ nhà hàng xóm suốt gần 1 tháng qua.

Thương bé Lương Bảo Vy - học trò nhỏ dại, chịu cảnh mồ côi mẹ ngay khi chào đời được 1 giờ đồng hồ, cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu đã gọi điện, lên mạng chia sẻ và kêu gọi mọi người chung giúp đỡ, mạnh thường quân hỗ trợ làm giúp một ngôi nhà tạm cho 2 bà cháu.

Ngôi nhà hai bà cháu Bảo Vy xin ở nhờ nay đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn ở bản Keng Đu, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An cần được giúp đỡ (ảnh trước và sau lũ). Ảnh: Hoàng Lan

Chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ, 2 bà cháu không phải đi ở nhờ, các cô giáo cắm bản cam kết sẽ bớt đồng lương eo hẹp, góp thêm ống gạo, hộp sữa, chia lửa để nuôi cháu Bảo Vy côi cút lớn lên.

Cô giáo Trần Thị Lan đã chia sẻ trên mạng xã hội, trong đợt lũ vừa qua, 2 bà cháu Bảo Vy bị ảnh hưởng không còn nhà để ở nhờ.

Đoàn thiện nguyện đi vào thăm Bảo Vy tặng một ít quà và nhu yếu phẩm, nhưng cuộc sống phía trước đầy khó khăn.

"Bảo Vy đang học lớp MG 5, mẹ con đã mất khi con chào đời được 1 giờ đồng hồ. Bà nội đón con về nuôi cùng tại nhà một người con gái của bà, và con được các cô giáo giúp đỡ đến nay 5 tuổi. Bố bỏ con đi biền biệt không về. Vừa qua, cơn bão số 3 đã cuốn trôi nhà con gái bà Thoong nên phải tiếp tục đi ở nhờ nhà khác" - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu cho biết.

Cô Trần Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu đang chăm cháu Bảo Vy là con của một đồng nghiệp lúc mới chào đời. Ảnh: Lan Hoàng

Hiện, 2 bà cháu không có nhà để ở, rất cần đến các mạnh thường quân giúp đỡ 2 bà cháu có một ngôi nhà nhỏ để ở, cho dù là nhà lắp ghép. Thương 2 bà cháu vô cùng." - cô giáo Lan rưng rưng.

Cô giáo Trần Thị Lan cũng là người đã góp tiền nuôi sữa cho cho cháu Bảo Vy suốt 3 năm qua và cô rất mong được mọi người cùng chung tay giúp đỡ.

Qua lời giới thiệu của Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu (xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), chúng tôi tới nhà của Bảo Vy 5 tuổi (trú bản Keng Đu) để tìm hiểu hoàn cảnh bé mồ côi .

Từ thị trấn Mường Xén, vượt qua 70 km đường núi độc đạo, trơn trượt mới đến được trung tâm xã biên giới Keng Đu, là nơi vùng sâu và xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn cũ. Người dân ở xã Keng Đu vẫn nghèo, đời sống kinh tế của người dân gần như tự cung, tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%.

Cần lắm một ngôi nhà tạm để giúp đỡ 2 bà cháu côi cút giữa núi rừng biên giới Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Ngồi trước ngôi nhà ọp ẹp, trơ nền đất, bà nội Lương Thị Thoong ngồi ôm cháu, thủ thỉ gì đó vào tai đứa trẻ đang ngân ngấn nước mắt. Nhờ cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non Keng Đu phiên dịch, chúng tôi mới biết bà Thoong đang vỗ về Bảo Vy mỗi khi bé hỏi về mẹ.

Cô giáo Lan chia sẻ, mẹ của bé, chị Vi Thị Dầu là người dân tộc Thái, quê gốc ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Dầu xung phong lên xã Keng Đu công tác tại Trường mầm non Keng Đu.

Trong 6 năm làm việc, chị được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu mến vì tấm lòng nhiệt huyết, yêu thương con trẻ, sẵn sàng đến những bản xa xôi, đường sá khó khăn để dạy các bé.

Các cô giáo Mầm non Keng Đu đến thăm, động viên 2 bà cháu. Ảnh: Thanh Huyền

"Mặc dù không phải qua sông, qua đò như những nơi khác nhưng trước kia, mỗi lần cô Dầu vào điểm trường ở bản là một lần đối mặt với hiểm nguy, rất vất vả. Những ngày trời mưa, đường trơn trượt, đi xe máy yếu tay là ngã nháo nhào. Khi vào đến trường, người như mới lội ở dưới bùn lên, thương lắm", cô giáo Lan tâm sự.

Trong khoảng thời gian đó, chị Dầu gặp gỡ và lập gia đình với anh Lương Văn Khoa (sinh năm 1995, người dân tại địa bàn). Tương lai một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ dần trở thành hiện thực khi chị mang thai, đến năm 2020 thì sinh bé Lương Bảo Vy.

Trớ trêu thay, giây phút Bảo Vy Vy chào đời cũng là lúc người mẹ - cô giáo của Trường mầm non Keng Đu trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vì băng huyết.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cô Lương Thị Tính (kế toán nhà trường); Điện thoại:0968668717 Số tài khoản: 3618205230534 - Ngân hàng Agribank: Ủng hộ cháu Bảo Vy làm nhà. Cô Trần Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0976344234

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn