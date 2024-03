Sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Làng Sen năm 2024

Việc tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội Làng Sen để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quảng bá hình ảnh Nghệ An với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Với chủ đề tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy giá trị văn hóa Làng Sen, quê hương Nam Đàn; ca ngợi quê hương Nghệ An đổi mới “Hội nhập và phát triển”, Lễ hội Làng Sen năm 2024 sẽ diễn ra diễn ra từ ngày 11/5 - 19/5/2024 tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò.

Theo Kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền bao gồm: Tổ chức họp báo truyền thông về các hoạt động Lễ hội Làng Sen; tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; xây dựng phóng sự truyền hình và một số phim tài liệu tuyên truyền; truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc, Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến TP Hồ Chí Minh” trên sóng NTV; Livestream chương trình quảng diễn nghệ thuật đường phố; tuyên truyền trên các pa nô chương trình, các bảng quảng cáo điện tử, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn… trên địa bàn tỉnh và các địa điểm tổ chức các hoạt động.

Phần lễ bao gồm các hoạt động: Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác từ Nhà Tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen; Khai mạc Lễ hội Làng Sen. Cùng với đó, còn có các hoạt động tiêu biểu khác như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An năm 2024; Quảng diễn đường phố “Quê hương mùa sen nở”; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “Nghệ An – làm theo lời Bác”; Giải bóng chuyền và giải võ cổ truyền tỉnh Nghệ An năm 2024; Giải marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hội trại tại huyện Nam Đàn; Chương trình nghệ thuật “Từ Làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gây ấn tượng sâu sắc, thiêng liêng, thành kính, trân trọng, an toàn và tiết kiệm, thiết thực và đúng quy định.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn