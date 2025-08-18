Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 18-8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng tham dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9. Ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp của các cán bộ lão thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, những người đã từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư mong muốn lão thành cách mạng, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, đồng hành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tại cuộc gặp này lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên mới cho các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng tham dự cuộc gặp.

