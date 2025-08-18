Xôn xao thông tin phải bỏ 50 triệu đồng “chuộc thi thể” người thân về mai táng

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một gia đình tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ mất 50 triệu đồng trả cho người làm nghề thuyền chài để đưa thi thể người thân trên sông Hồng về nhà an táng, trong khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Gia đình bà H. rất khó khăn, chồng bà H. đã mất 5 năm trước. Sau khi bà H. mất, 2 cháu nhỏ rơi vào cảnh mồ côi cha mẹ. Ảnh: MXH

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, thi thể bà H.T.T.H. được người làm nghề thuyền chài tìm thấy tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh (nối khu vực huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ và thị xã Sơn Tây cũ của TP Hà Nội).

Bà H. được xác định mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định, đi khỏi nhà vào rạng sáng ngày 13-8. Đến trưa cùng ngày vẫn không có tung tích nên người thân đã đăng thông tin tìm kiếm lên Facebook cá nhân.

Gần 300 lượt chia sẻ thông tin tìm kiếm bà H. được đăng tải khắp các hội nhóm, Facebook của người dân ở tỉnh Phú Thọ. Sau đó, thi thể bà H. được một số người dân làm nghề chài lưới trên sông tìm thấy tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh.

Thông tin trên được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít người bình luận bày tỏ sự bất bình, cho rằng việc người làm nghề thuyền chài yêu cầu trả số tiền 50 triệu đồng là không thể chấp nhận được.

Theo người thân bà H., những làm nghề thuyền chài cho rằng 30 triệu đồng là công tìm thấy thi thể bà H., còn 20 triệu đồng là tiền công tắm rửa sạch sẽ, đưa vào quan tài.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cơ quan chức năng. Hiện, sự việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà H. hết sức khó khăn, chồng bà H. qua đời cách đây 5 năm do tai nạn giao thông.

Hiện chính quyền địa phương đang tổng hợp thông tin, kêu gọi các nguồn hỗ trợ gia đình và thực hiện chế độ chính sách xã hội để giúp đỡ 2 cháu nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi) mồ côi cha mẹ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động