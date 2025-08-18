Điều trị hiệu quả hẹp động mạch chi dưới – sự kết hợp tinh hoa giữ y học cổ truyền và hiện đại

Nguyên nhân chủ yếu: Xơ vữa động mạch do hút thuốc, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp…

Triệu chứng: Đau cách hồi (đau khi vận động, đi lại, đỡ khi nghỉ) chi dưới. Giai đoạn nặng bệnh nhân có triệu chứng đau liên tục, đau khi nghỉ; loét khó lành, đổi màu da, hoại tử đầu chi…

Mục tiêu điều trị:

- Giảm biến cố tim mạch chính: giảm tử vong, nhồi máu cơ tim, tai biến đột quỵ não…

- Giảm tỉ lệ cắt cụt chi và các biến cố lớn ở chi

- Cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh: tập đi bộ, tập phục hồi chức năng…

Điều trị kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại - Giải pháp tối ưu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Y học hiện đại:

- Thăm khám và chẩn đoán chính xác bằng siêu âm Doppler mạch máu...

- Điều trị bằng thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc giãn mạch, kiểm soát huyết áp và mỡ máu…

- Các phương pháp điều trị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng như: điều trị bằng các dòng điện xung, điều trị bằng siêu âm, hồng ngoại…

Y học cổ truyền:

- Sử dụng các bài thuốc bổ khí hoạt huyết, thông lạc, giúp cải thiện tuần hoàn, giảm đau nhức, kết hợp với chế phẩm Cao thông mạch của Bệnh viện tự sản xuất giúp tối ưu hiệu quả điều trị.

- Châm cứu, xoa bóp bấm huyệt để kích thích lưu thông khí huyết, giảm co cứng cơ và tăng nuôi dưỡng mô.

- Liệu pháp ngâm chân thảo dược, giúp làm ấm, thư giãn, giảm cảm giác tê buốt.

Lợi ích khi kết hợp: Tối ưu hiệu quả điều trị, giảm nhanh đau – tê – lạnh chân, ngăn tắc mạch, hạn chế cắt cụt chi, nâng cao thể trạng, rút ngắn thời gian phục hồi.

Ca lâm sàng điển hình:

- Bệnh nhân T.M.L (86 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An) chỉ đi lại 200m, bắp chân 2 bên đã bị đau cứng. Trước khi vào viện, bệnh nhân đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng không đỡ. Khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định siêu âm mạch máu chi dưới, kết quả bên T hẹp 55%, bên P 30%. Sau 1 đợt điều trị kết hợp YHCT và YHHĐ, tình trạng bệnh đã cải thiện rõ rệt, đi lại và nằm không đau, tinh thần vui vẻ khi đặt niềm tin đúng chỗ.

- Bệnh nhân H.V.T (67 tuổi, Quỳ Châu, Nghệ An) bị hẹp động mạch chi dưới bên P 60 %. Bệnh nhân khổ sở vì các triệu chứng đau bắp chân phải, đi lại khó khăn. Tuy nhiên, chỉ sau 1 đợt 15 ngày điều trị, bệnh nhân đã đỡ đau nhiều, triệu chứng đi lặc cách hồi (đau khi đi, đỡ khi nghỉ) từ 250m nay đã đi được khoảng 400m.

Phát hiện và điều trị sớm hẹp động mạch chi dưới sẽ giúp bảo vệ đôi chân và duy trì chất lượng sống. Sự kết hợp giữa YHCT và YHHĐ không chỉ giảm triệu chứng mà còn hỗ trợ tái tạo mạch máu, tăng cường sức khỏe toàn diện.

