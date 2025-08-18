UBND tỉnh cho ý kiến lần 2 về dự thảo Đề án “Hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước CHDCND Lào giai đoạn 2025-2030”

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục cho biết: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh tại cuộc họp ngày 21/7/2025, Sở Ngoại vụ - Cơ quan chủ trì xây dựng Đề án đã tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa phương để tiếp tục hoàn thiện Đề án.

Trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Lào cùng với sự quan tâm của hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời, thực hiện Thông báo số 206-TB/VPTW ngày 27/5/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 15/5/2025 nhấn mạnh: “Thực hiện tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào, tạo ra vùng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển”; để có một bước đi chiến lược, một định hướng lâu dài nhằm cụ thể hóa, triển khai các chương trình, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai bên, việc xây dựng đề án hợp tác toàn diện sẽ tạo động lực để nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của nước CHDCND Lào; đồng thời khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung dự thảo Đề án gồm các phần: Đánh giá tình hình, kết quả quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào giai đoạn 2021-2025; Các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo; Đánh giá hiệu quả Đề án; Tổ chức thực hiện.

Đề án được xây dựng hướng đến mục tiêu tổng quát là tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương Lào phù hợp với định hướng của Trung ương về việc thiết lập và triển khai hợp tác cấp địa phương với các tỉnh của nước bạn Lào, đưa mối quan hệ Nghệ An với các tỉnh của nước bạn Lào ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh kết nối về kinh tế, hợp tác về đầu tư, thương mại, giao lưu văn hoá và phát triển du lịch; thúc đẩy kết nối giao thông, phát huy lợi thế của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC). Củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào; tăng cường hợp tác với các địa phương trên tuyến biên giới, nhằm xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đề án cũng hướng đến một số mục tiêu cụ thể như: Nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Nghệ An - Lào giai đoạn 2025-2030 đạt mức 2.199 triệu USD, trong đó năm cuối giai đoạn (2030) đạt 665,85 triệu USD.

Các nội dung hợp tác theo các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh gồm Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay và Thủ đô Viêng Chăn được triển khai hiệu quả. Ký kết thêm 04 Thoả thuận hợp tác mới với các tỉnh Khăm Muộn, Viêng Chăn, Sa Vẳn Na Khẹt và Xay Sổm Bun.

Khai thác hiệu quả, phát huy, tận dụng tối đa lợi thế tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ hai nước phê duyệt. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2030: Nâng cấp 01 cặp cửa khẩu quốc tế (Thanh Thuỷ - Nậm On/Bo Ly Khăm Xay, 01 cặp cửa khẩu chính (Thông Thụ - Nặm Tạy/Hủa Phăn); mở mới 01 cặp cửa khẩu phụ (Huồi Khe - Loong Hô/Xiêng Khoảng)...

Tại cuộc họp, đại biểu đến từ các ngành, đơn vị đã đề xuất nội dung hợp tác ở lĩnh vực ngành phụ trách và kinh phí thực hiện Đề án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, đây là Đề án khó, phạm vi thực hiện rộng, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện nội dung Đề án. Đồng chí đánh giá cao Sở Ngoại vụ trong công tác tham mưu xây dựng; đề nghị Sở tiếp tục tiếp thu hoàn thiện nội dung Đề án. Đồng thời, đề nghị các ngành, đơn vị rà soát kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 để đưa vào Đề án; nghiên cứu lựa chọn để duy trì và phát huy những nội dung hợp tác có kết quả tích cực, đề xuất những nội dung hợp tác mới để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, Đề án cần đưa ra nhiệm vụ giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện cho từng ngành, đơn vị thật cụ thể để tính khả thi cao, đi kèm với đó là nguồn kinh phí được phân bổ để thực hiện.

