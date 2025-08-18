Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí đại biểu: Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 4; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân khu 4, nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại biểu các đơn vị bộ, cơ quan quân khu…

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Ngày 21-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ủy ban khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, Đội Tự vệ chiến đấu thị xã Vinh cùng hàng vạn quần chúng cách mạng tiến công vào dinh tỉnh trưởng và sở mật thám Pháp, buộc chính quyền tay sai phải đầu hàng. Chỉ trong vòng một ngày, chính quyền đã thuộc về nhân dân mà không đổ một giọt máu. Sự kiện ấy không chỉ đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Nghệ An mà còn là ngày truyền thống thiêng liêng của LLVT tỉnh, khởi nguồn cho chặng đường chiến đấu và trưởng thành.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, những đội du kích đầu tiên ra đời từ phong trào cách mạng quần chúng đã góp phần quan trọng giữ vững căn cứ địa, bảo vệ vùng tự do. Sang thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Nghệ An vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến miền Nam và cách mạng Lào anh em. Hơn 14 vạn cán bộ, chiến sĩ đã lên đường ra chiến trường; hơn 16 vạn thanh niên tòng quân; 12 vạn thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu. LLVT tỉnh phối hợp cùng các đơn vị bắn rơi 553 máy bay (đứng thứ hai toàn miền Bắc). Đặc biệt, dân quân Nghệ An đã lập kỳ tích khi lần đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh - mở đầu phong trào bắn máy bay bằng súng bộ binh trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Bước vào thời kỳ đổi mới, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân trên địa bàn, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Đồng thời tiếp tục, hợp tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân xây dựng đường biên giới Việt - Lào hữu nghị, ổn định, phát triển và bằng nhiều việc làm thiết thực, chí nghĩa, chí tình đã góp phần giữ gìn và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt - Lào.

Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, trong 80 năm qua LLVT Nghệ An đã tích cực tham gia các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... nhiều hoạt động, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, tiêu biểu có các mô hình: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó”, “Đoàn kết quân dân, ấm tình xứ Đạo”... Đặc biệt năm 2024 mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tôn vinh là mô hình điển hình tiêu biểu toàn quốc. Được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng, biểu dương thành tích tiêu biểu, điển hình, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2024”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng LLVT tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Văn Trung nhấn mạnh: “Để kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT Nhân dân, trong thời gian tới các đồng chí cần tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách luật pháp của Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cho các đối tượng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trong quá trình huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tập trung lãnh đạo đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị quốc tế.

