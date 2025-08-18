Cựu tổng thống và phu nhân Hàn Quốc bị bắt, bầy thú cưng của họ ra sao?

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee và cựu tổng thống Yoon Suk Yeol đang bế chú chó cưng Tori tại văn phòng tổng thống ở Seoul - Ảnh: Yonhap

Sau khi cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee lần lượt bị bắt giữ, 11 thú cưng của họ - gồm 6 con chó và 5 con mèo - hiện bị bỏ lại tại tư dinh ở phía nam Seoul.

Theo tờ Yonhap, trong lúc hai vợ chồng vắng mặt, nhóm trợ lý thân cận đang thay nhau đến chăm sóc bầy vật nuôi này.

Theo truyền thông địa phương, những người hiện chăm sóc đàn thú chủ yếu là cựu trợ lý từng làm việc với bà Kim tại công ty tổ chức triển lãm nghệ thuật Kobana Contents, cùng một số nhân viên cũ của văn phòng tổng thống. Họ đến nhà đều đặn để cho thú ăn, dọn dẹp và trông nom.

Tuy nhiên, việc chăm sóc này chỉ mang tính tạm thời, trong khi tương lai của bầy thú cưng vẫn là một dấu hỏi. Đáng nói, một số trợ lý cũng đang bị điều tra liên quan đến vụ án đặc biệt nhắm vào ông Yoon và bà Kim, khiến tình hình càng thêm phức tạp.

Gia đình ông Yoon từ lâu nổi tiếng là yêu động vật. Họ đã nuôi thú cưng từ trước khi ông bước chân vào chính trường, và tiếp tục nhận nuôi thêm trong suốt nhiệm kỳ tổng thống.

Sau khi ông Yoon bị Quốc hội luận tội hồi tháng 4, cả 11 con vật đã được chuyển về tư dinh riêng ở Seoul để vợ chồng ông tiếp tục chăm sóc.

Đến tháng 7, khi ông Yoon bị bắt với cáo buộc kích động bạo loạn, bà Kim vẫn ở lại để trực tiếp lo cho đàn thú.

Tuy nhiên, đến ngày 12-8, bà Kim cũng bị bắt vì các cáo buộc tham nhũng, để lại đàn thú cưng không còn người chủ nào bên cạnh.

Trước tình huống này, có ý kiến cho rằng Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) - đơn vị duy nhất hiện còn duy trì một số đặc quyền bảo vệ cho vợ chồng ông Yoon - có thể đảm nhận việc chăm sóc đàn thú cưng.

Theo luật, PSS có trách nhiệm bảo vệ cả con người và tài sản của các cá nhân thuộc diện được bảo vệ, trong khi thú cưng được xem là tài sản hợp pháp.

Tuy nhiên, PSS được cho là đang cân nhắc thận trọng, do lo ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận nếu họ ra mặt chăm lo cho thú cưng của vợ chồng cựu tổng thống đang bị điều tra hình sự.

Theo Yonhap, tình cảm của ông Yoon dành cho thú cưng từng nhiều lần được truyền thông ghi nhận. Trước lần bị bắt lần đầu vào tháng 1, ông đã dành khoảng 10 phút tạm biệt chú chó tên Tori trước khi đến Trung tâm giam giữ Seoul.

Đến tháng 5, khi được tạm thả sau khi tòa bác bỏ lệnh bắt giam, ông lại bị bắt gặp đang dắt chó đi dạo.

Tình huống hiện tại cũng khiến công chúng nhớ lại vụ việc gây tranh cãi liên quan đến cựu tổng thống Moon Jae In. Khi ông Moon không còn được nhà nước tài trợ để nuôi hai chú chó Pungsan - quà tặng từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Moon đã gửi chúng đến một cơ sở công.

Thời điểm đó, ông Yoon từng chỉ trích gay gắt quyết định này của ông Moon Jae In và dứt khoát tuyên bố: "Chó phải được sống cùng chủ".

Hơn 11.000 người dân Hàn chuẩn bị kiện vợ chồng cựu tổng thống Yoon Tờ Yonhap đưa tin ngày 17-8 cho biết hơn 11.000 công dân Hàn Quốc dự kiến sẽ nộp đơn kiện cựu tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee vì ban bố thiết quân luật. Đồng thời, họ cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại vì cho rằng hành động ban bố thiết quân luật là vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản của người dân. Luật sư Kim Kyeong Ho thuộc Công ty luật Hoin sẽ đại diện cho 11.000 nguyên đơn nộp đơn kiện lên Tòa án Quận trung tâm Seoul vào ngày 18-8, yêu cầu mỗi nguyên đơn được bồi thường 100.000 won (khoảng 72 USD).

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn