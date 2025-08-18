Rơi máy bay hạng siêu nhẹ ở Phuket (Thái Lan) khiến 2 người bị thương

Ông Siwat Rawangkul, Trưởng huyện Thalang thuộc tỉnh Phuket cho biết, máy bay gặp nạn cất cánh vào lúc 14h00 ngày 17/8, từ sân bay tư nhân Phuket Airpark. Đây là một sân bay nhỏ, chủ yếu phục vụ máy bay hạng nhẹ và siêu nhẹ.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Cơ quan chức năng huyện Thalang

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, máy bay bị rơi tại thôn 2, xã Paklok thuộc huyện Thalang, tỉnh Phuket. Vụ tai nạn khiến một người Thái và một người nước ngoài bị thương. Các nạn nhân đã được kịp thời chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Ông Nikorn Chuthong, trưởng cảnh sát huyện Thalang cho biết thêm, máy bay gặp nạn do hãng Quick Silver Aircraft sản xuất. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn