Nghệ An triển khai Đề án sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2025

Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Võ Thị Nhung cùng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Đề án sản xuất trồng trọt vụ Đông 2025, vụ sản xuất hàng hóa lớn, tạo sinh kế cho hàng chục vạn nông dân; đồng thời bàn giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thủy sản các tháng cuối năm, yếu tố quyết định để hoàn thành chỉ tiêu nông nghiệp năm 2025 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Tiến Đức cho biết: Vụ Đông năm 2024, toàn tỉnh gieo trồng hơn 32.315 ha, đạt 93,15% kế hoạch; sản lượng đạt 325.466 tấn, bằng 80,62% kế hoạch. Một số cây trồng chủ lực đạt kết quả cao như ngô hạt, khoai lang, rau các loại bảo đảm nguồn cung thị trường.

Diện tích sản xuất VietGAP, hữu cơ, ứng dụng nhà lưới, nhà màng được mở rộng. Trên địa bàn tỉnh có hơn 506 ha rau quả được chứng nhận VietGAP, 83 ha sản xuất hữu cơ; 46 ha sản xuất trong nhà lưới, nhà màng; hơn 3.800 ha cây trồng được liên kết, bao tiêu sản phẩm (ngô sinh khối, khoai tây, bí xanh, rau củ…).

Về lĩnh vực chăn nuôi, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đặng Văn Minh cho biết: Toàn tỉnh duy trì ổn định tổng đàn trâu bò hơn 810.000 con, lợn gần 962.000 con (tăng 2,85%), gia cầm gần 39 triệu con (tăng 7%). Nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục đầu tư, hình thành chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ. Trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 trang trại, nhiều mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp lớn như CP, Vinamilk, Masan, Japfa...

Cùng với kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận thì vụ Đông năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cây trồng ngô sinh khối, lạc, khoai lang, khoai tây... chưa đạt kế hoạch gieo trồng. Hơn 2.400 ha cây trồng bị thiệt hại do mưa lớn. Liên kết sản xuất còn thấp (12% diện tích); cơ giới hóa hạn chế, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Lê Thế Hiếu đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho xã để thực hiện trồng dưa chuột trên đất 2 lúa

Bên cạnh thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ, năng suất sản xuất, tình hình sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất chăn nuôi. Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu Lê Thế Hiếu cho biết là địa bàn cuối tuyến kênh N2, địa phương luôn phải chịu tình trạng có xác động vật trôi nổi làm ô nhiễm môi trường và gây mầm mống dịch bệnh. Địa phương đã thu gom và tiêu hủy xác lợn trôi nổi, mỗi đợt từ 1–2 con. Hiện chính quyền đã lắp lưới chắn dọc tuyến kênh để ngăn chặn tình trạng lợn chết tiếp tục trôi qua. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thế Hiếu trên từng tuyến kênh của các xã nên làm vách ngăn, lợn của xã nào thì xã đó chịu trách nhiệm và gắn với camera an ninh để xác định được đối tượng cố tình vứt lợn chết ra ngoài môi trường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường quy hoạch sản xuất theo chuỗi giá trị, giảm sản xuất nông hộ; tái lập lại các trạm chuyên ngành của các vùng để tham mưu chuyên ngành về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi

Với phương châm sản xuất an toàn, vụ Đông 2025, Nghệ An phấn đấu gieo trồng 33.626 ha cây trồng vụ Đông các loại (1.650 ha ngô, 1.050 ha lạc, 12.150 ha rau các loại, 1.420 ha khoai lang và khoai tây). Trong đó, diện tích trên đất bãi ven sông khoảng 5.800 ha, diện tích đất màu ven biển khoảng 1.427 ha, diện tích trên đất lúa nước 2.950 ha, diện tích trên đất màu đồng, màu đồi khoảng 22.855 ha và 594 ha diện tích trên đất nương rẫy. Tại Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ Đông 2025, ngành Nông nghiệp đã đề ra các giải pháp cụ thể để có thể sản xuất an toàn và hiệu quả. Trong đó, căn cứ vào lợi thế từng vùng, điều kiện và trình độ thâm canh của các địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất các cây trồng sát với tình hình thực tế, bố trí các vùng sản xuất an toàn gắn với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Các giải pháp về kỹ thuật như thời vụ và cơ cấu giống, công tác Bảo vệ thực vật, công tác thuỷ lợi được xây dựng cụ thể dựa trên dự báo thời tiết, sinh vật hại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa trọng điểm, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo nguồn cung rau củ cho dịp Tết và nguyên liệu chăn nuôi. Vì vậy, các địa phương cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí vùng sản xuất an toàn, cơ cấu cây trồng hợp lý, chọn giống ngắn ngày, năng suất cao. Khuyến khích hình thành các vùng chuyên canh ngô sinh khối, rau an toàn, khoai tây, cà rốt… gắn với bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh mô hình hợp tác xã kiểu mới, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Tăng cường dự tính, dự báo sâu bệnh, chú ý sâu keo mùa thu, chuột, châu chấu, bệnh mốc sương, thán thư…; phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Các địa phương mở rộng diện tích nhà lưới, nhà màng, tưới nhỏ giọt; đẩy mạnh sản xuất theo VietGAP, hữu cơ; áp dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn” (vườn - ao - chuồng - biogas).

Đồng thời, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, trong đó tập trung vào sản phẩm có lợi thế cạnh tranh (rau an toàn, ngô sinh khối, khoai tây, hành hoa), kết nối với Chương trình OCOP, thương mại điện tử, siêu thị.

Đầu tư máy móc làm đất, thu hoạch phù hợp với diện tích nhỏ lẻ; hỗ trợ dịch vụ cơ giới hóa thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh kết nối với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác tiêu hủy lợn bị dịch tại xã Diễn Châu

Về phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và phục hồi đàn vật nuôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, tập trung xử lý triệt để ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình; thực hiện nghiêm tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. Tăng cường tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin; phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 85% tổng đàn. Giám sát chặt chẽ vận chuyển, buôn bán, giết mổ; xử lý nghiêm tình trạng dấu dịch, bán chạy lợn bệnh.

Chỉ cho phép tái đàn tại cơ sở chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, có cam kết và được cơ quan thú y xác nhận. Khuyến khích chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại, áp dụng công nghệ cao, kiểm soát dịch bệnh. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ tín dụng, con giống, vắc xin để khuyến khích người dân tái đàn an toàn. Mở rộng liên kết chuỗi giữa nông hộ – trang trại – doanh nghiệp (CP, Vinamilk, Masan, Japfa…) nhằm đảm bảo đầu ra, nâng cao hiệu quả.

Ông Lê Xuân Thảo- Giám đốc Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam trao biểu trưng 07 tấn hạt giống ngô lai CP519 trị giá 931 triệu đồng hỗ trợ nông dân miền Tây Nghệ An để sản xuất vụ Đông năm 2025

Đối với gia cầm và thủy sản, cần tập trung tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dại chó; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh mới. Chủ động phòng bệnh đốm trắng trên tôm, kiểm soát chất lượng con giống, cải tạo ao nuôi, nâng cao quản lý môi trường. Phát triển thủy sản gắn với nuôi an toàn sinh học và thị trường tiêu thụ bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý UBND các xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi và chỉ đạo sản xuất ở địa phương trong bối cảnh bộ máy vừa mới đi vào vận hành. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền để đảm bảo tổ chức sản xuất, chăn nuôi đạt mục tiêu và an toàn, hiệu quả.

Xây dựng Đề án/Kế hoạch sản xuất và thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất và phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi để tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2025 và chống dịch kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, quy trình sản xuất, chăn nuôi; tình hình dịch bệnh, tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện.

Tổ chức chỉ đạo diệt chuột bảo vệ cây vụ Đông tập trung, ngay từ đầu vụ kết hợp với toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, khơi thông dòng chảy...

