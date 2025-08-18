An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử 23 bị cáo lừa đảo hơn 160 tỷ đồng

Triệu tập 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 249 bị hại

Sáng 18/8, TAND Tp.Cần Thơ khai mạc phiên xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đây là một trong những vụ án tín dụng đen trá hình có quy mô lớn, gây chấn động tại nhiều địa phương.

Các bị cáo tại tòa.

Ngay từ sáng sớm, an ninh tại tòa án được thắt chặt. Lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động túc trực bảo vệ, chỉ những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mới được phép vào dự khán. Tòa cũng triệu tập 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 249 bị hại.

Người phiên dịch và đại diện Viện kiểm sát tham gia tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2022, Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991) và Chiêm Diệu Đại (sinh năm 1985) cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi núp bóng tín dụng hợp pháp. Các đối tượng rao tin cho vay lãi suất chỉ từ 0,5 - 1,5%/tháng, thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi người dân (trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng) đem giấy tờ đến vay, Kiệt và Đại dụ họ ký hợp đồng "chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn". Thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ cho người của nhóm đối tượng.

Quang cảnh phiên tòa.

Không dừng lại ở đó, các bị cáo còn giả mạo chữ ký, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của cán bộ phường, văn phòng công chứng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và cấu kết với một số cán bộ ngân hàng để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Từ đó, chúng đem sổ đỏ đi thế chấp, rút tiền và chiếm đoạt.

Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Kết quả điều tra cho thấy, Kiệt thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng. Đại cũng thuê 31 người, lập 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng.

Nhiều đồng phạm tham gia với vai trò môi giới, tìm kiếm quyền sử dụng đất, giả chữ ký hoặc trực tiếp đứng tên vay vốn. Các đối tượng như Lâm Quốc Sĩ, Trần Gia Huy, Đỗ Bé Hoàng, Dương Nhựt Quế… giúp Kiệt chiếm đoạt từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Một mạng lưới khác gồm Thạch Sà Lệt, Huỳnh Văn Lến, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thu Hà, Nguyễn Thị Cúc, Ông Thị Hoa, Lê Thanh Liêm, Huỳnh Sil… đã đưa hàng trăm quyền sử dụng đất vào tay nhóm đối tượng.

Toàn bộ số tiền vay được chúng sử dụng cho mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng và đẩy nhiều hộ dân rơi vào nguy cơ mất đất.

Hàng trăm bị hại tham dự tại tòa.

Với 23 bị cáo, gần 250 bị hại và hàng trăm người liên quan, phiên xét xử được dự báo sẽ diễn ra trong nhiều ngày. HĐXX sẽ làm rõ vai trò chủ mưu, giúp sức cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án có tổ chức, quy mô lớn và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn