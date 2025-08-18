Dấu ấn cầu thủ Việt kiều trong ngày khai màn V-League 2025/26

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình. (Ảnh: Đức Cường)

Những tín hiệu tích cực

Mùa giải 2025/26 chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều đổ xô trở về thi đấu tại V-League. Trong số đó, Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung), Vadim Nguyễn, Brandon Ly… là những gương mặt nổi bật, từng có thời gian chơi bóng tại châu Âu và được kỳ vọng sẽ mang đến luồng gió mới cho V-League.

Ở vòng đấu mở màn V-League 2025/26, khá đáng tiếc khi Brandon Ly (Công an Hà Nội), Damian Vu Thanh (Thể Công Viettel) đã không được câu lạc bộ chủ quản đăng ký thi đấu. Theo tìm hiểu, bộ đôi cầu thủ Việt kiều này hiện đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam.

Nếu vượt qua được rào cản về mặt hoà nhập thì Brandon Ly hay Damian Vũ Thành cũng khó chiếm được một suất đá chính ngay lập tức khi trong đội hình Công an Hà Nội hay Thể Công Viettel đều có những cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm hơn hẳn ở cùng vị trí

Trái lại, Chung Nguyen Do (Ninh Bình) và Vadim Nguyễn (Đà Nẵng) may mắn hơn khi được trao cơ hội ngay trong vòng đấu đầu tiên. Ở trận gặp Hà Tĩnh, Chung Nguyen Do được huấn luyện viên Gerard Albadalejo tung vào sân từ giữa hiệp 2.

Tiền vệ sinh năm 2005 đã chơi xông xáo, cho thấy kỹ năng cá nhân khéo léo và khả năng hòa nhập tốt. Thậm chí, cầu thủ Việt kiều Bulgaria này còn trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Ninh Bình ở phút 90+3.

Với Vadim Nguyễn, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng cũng trao cơ hội ra sân trong hiệp 2. Dù có thể hình mỏng, nhưng tiền vệ 22 tuổi gây ấn tượng nhờ nhãn quan chiến thuật và những pha xử lý kỹ thuật. Phút 80, anh suýt chút nữa kiến tạo bàn thắng với pha đảo người tinh tế và đường chuyền hiểm hóc vào vòng cấm.

Trước khi V-League bắt đầu, Vadim Nguyen đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ đội bóng sông Hàn khi toả sáng ở giải Thiên Long Cúp 2025 với 1 pha lập công và những màn trình diễn ấn tượng. Vì thế, việc cầu thủ Việt kiều này toả sáng ở sân chơi V-League chỉ là vấn đề về thời gian.

Cầu thủ Vadim Nguyễn lần đầu tiên có mặt tại sân chơi V-League trong màu áo câu lạc bộ Đà Nẵng. (Ảnh: Câu lạc bộ Đà Nẵng)

Cơ hội lên U23 Việt Nam?

Sau vòng 3 V-League, U23 Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2025. Dù vừa vô địch U23 Đông Nam Á nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận ông muốn tìm thêm nhân tố mới để làm dày đội hình. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các cầu thủ Việt kiều là lựa chọn đáng cân nhắc. Được biết, Chung Nguyen Do và Vadim Nguyễn đều đã có quốc tịch Việt Nam, đủ điều kiện để được triệu tập.

Trước đây, huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận ông đã xem băng hình về Chung Nguyen Do và sẽ chờ đợi màn thể hiện của anh ở V-League trước khi cân nhắc quyết định triệu tập anh lên tuyển. Với sở trường đá lùi sâu ở trung tuyến, tiền vệ 20 tuổi hoàn toàn có thể cạnh tranh suất ở hàng tiền vệ, nơi những cái tên như Thái Sơn hay Viktor Lê chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chiến thuật.

Trong khi đó, Vadim Nguyễn nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vị trí với Khuất Văn Khang và Nguyễn Phi Hoàng ở hành lang trái. Với kỹ thuật khéo léo và khả năng tạo đột biến, anh hứa hẹn sẽ mang đến thêm phương án cho U23 Việt Nam.

Có thể nói, sự xuất hiện của những Việt kiều như Chung Nguyen Do, Vadim Nguyễn, Brandon Ly… đang mở ra tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ này đều có nền tảng đào tạo bài bản ở châu Âu, nhưng quan trọng hơn là khả năng thích nghi với lối chơi, môi trường và triết lý của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Nếu hòa nhập tốt, những gương mặt Việt kiều này hoàn toàn có thể trở thành quân bài mới của U23 Việt Nam, thậm chí xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Tác giả: Phong Vũ

Nguồn tin: nhandan.vn