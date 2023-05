Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen 2023 dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen 2023.

Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội dâng hoa bày tỏ lòng thành kính đối với anh linh Chủ tịch Hồ Chi Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vĩ lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của nhân dân ta. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà còn để lại cho Đảng ta, toàn dân một di sản cao quý, đó là tấm gương ngời sáng về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở VHTT, Phó Ban Thường trực Ban tổ chức Lễ hội dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công với Bác, Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen cho biết: Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong năm 2022, mặc dù quá trình thực hiện còn có những khó khăn, thánh thức nhưng với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo và linh hoạt của hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, lần đầu tiên đứng trong tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 17/63 tỉnh, thành; chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 16/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 21 bậc so với năm 2021.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố.

Đoàn diễu hành rước ảnh Bác từ Quảng trường Hồ Chí Minh về Kim Liên

Lễ hội Làng Sen là hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen đã trở thành một ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước. Lễ hội Làng Sen đã tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các thành viên Ban tổ chức Lễ hội dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chung Sơn

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên Ban Tổ chức bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

