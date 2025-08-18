Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trong khuôn viên Công an tỉnh

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành; sự yêu thương, đùm bọc của Nhân dân, Công an tỉnh Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng bảo đảm ANTT trên địa bàn, vì cuộc sống, bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn đại biểu nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng theo Sáu điều Bác dạy

Trong 80 năm qua, đã có hàng trăm nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Độc lập các hạng, 118 Huân chương Quân công các hạng, hơn 2.300 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công, Huân chương Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ các hạng...; có 21 tập thể, 10 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 05 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. Trong 10 năm qua, Công an tỉnh liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt, đã hoàn thành mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đây là thành tích xứng đáng, rất đỗi tự hào cho những nỗ lực, cố gắng của lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo Sáu điều Bác dạy; nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, quyết tâm xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Ngọc Anh - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn