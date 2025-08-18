Nghệ An: Cháy quầy bán thịt ở chợ đầu mối

Một số người có mặt tại hiện trường thông tin, đám cháy bất ngờ bùng phát khoảng hơn 16 giờ ngày 17/8. Dù thời tiết mưa lớn nhưng đám cháy vẫn bùng phát nhanh, nguy cơ lan rộng.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An ngay sau khi nhận được thông tin đã kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện để xử lý đám cháy.
Thời điểm xảy ra sự việc, một số người đã kịp thời di chuyển nhiều đồ đạc dễ cháy ra khỏi khu vực đang xảy ra cháy.
Đám cháy ngay sau đó được dập tắt kịp thời, đảm bảo không cháy lan sang các quầy hàng khác.
Một số đồ vật cháy hư hỏng.
Quầy hàng xảy ra cháy chủ yếu bán thịt chó, có chứa nhiều bao tải rơm rạ khô, những đồ dễ gây cháy.
Lực lượng chức năng phường Trường Vinh có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Tác giả: Hoàng Phạm
Nguồn tin: kinhtedothi.vn