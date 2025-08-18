Điểm chuẩn 2025: Ngành hot tiếp tục "cháy vé", thí sinh đổ dồn vào CNTT, Báo chí, Sư phạm

Phổ điểm thấp nhưng ngành “hot” vẫn tăng nhiệt

Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, một số ngành nhiều khả năng sẽ có điểm chuẩn nhỉnh hơn so với dự báo ban đầu. Nhóm ngành có sức hút lớn nhất vẫn tập trung vào kinh tế, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, y dược, sư phạm, báo chí - truyền thông và y học cổ truyền.

Lượng hồ sơ tăng mạnh vào các ngành hot khiến nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ không giảm, thậm chí có khả năng tăng nhẹ

Cô Nguyễn Nhung, cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Lương Thế Vinh nhận định: “Mặc dù phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được đánh giá thấp hơn năm trước, nhưng lượng hồ sơ tăng mạnh vào các ngành hot khiến nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ không giảm, thậm chí có khả năng tăng nhẹ”.

Ở khối kinh tế - quản trị, các ngành Kinh tế quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh tại những trường top đầu vẫn duy trì mặt bằng điểm cao, dao động từ 26 đến 28 điểm.

Ở khối công nghệ - kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự kiến điểm chuẩn từ 19 điểm trở lên, trong đó Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo có thể chạm ngưỡng 27-28 điểm.

Với khối báo chí - truyền thông, các ngành Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Marketing được dự báo duy trì mức điểm chuẩn từ 25 đến 27 điểm, tiếp tục khẳng định sức hút lớn đối với thí sinh.

Ở khối y dược - sức khỏe, các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt tiếp tục giữ ngưỡng rất cao, dự kiến từ 27 đến 28 điểm tại những trường hàng đầu....

Công nghệ thông tin chạm đỉnh điểm chuẩn, cơ hội việc làm 95-100%

Công nghệ thông tin (CNTT) vẫn được xem là ngành “ông vua” điểm chuẩn, với mức độ cạnh tranh cực cao. Năm 2024, nhiều trường ghi nhận điểm chuẩn kỷ lục.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), ngành CNTT đạt tuyệt đối 10/10 theo phương thức xét tuyển riêng; ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 9,9 điểm; ngành Khoa học dữ liệu 9,85 điểm. Ở phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng, CNTT đạt 9,8/10. Khi kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và học bạ, điểm chuẩn đạt 9,58/10. Với kỳ thi đánh giá năng lực, ngành này cũng dẫn đầu với 1.052/1.200 điểm.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa học máy tính là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt 103,89/110 theo phương thức xét tuyển tài năng. Trong khi đó, Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) ghi nhận 86,7/100 điểm ở chương trình tiêu chuẩn và 86,2/100 điểm ở chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Theo báo cáo của TopDev, đến năm 2025, Việt Nam cần khoảng 700.000 nhân lực công nghệ thông tin, trong khi hiện mới có 530.000.

Đại học Ngoại thương, dù mới mở ngành Khoa học máy tính từ năm 2024, nhưng điểm chuẩn đã chạm mức 27,2 ở tất cả tổ hợp.

Theo báo cáo của TopDev, đến năm 2025, Việt Nam cần khoảng 700.000 nhân lực CNTT, trong khi hiện mới có 530.000. Như vậy, mỗi năm thị trường vẫn thiếu từ 150.000 đến 200.000 kỹ sư, lập trình viên.

Cơ hội việc làm của ngành này được đánh giá là rộng mở. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại nhiều trường đạt 95-100%, trong đó phần lớn làm đúng chuyên ngành.

Đáng chú ý, ngoài các trường top đầu với mức điểm chuẩn rất cao, nhiều cơ sở đào tạo khác cũng mở ra cơ hội cho thí sinh có điểm trung bình. Chẳng hạn, năm 2024, Đại học Đại Nam lấy điểm chuẩn 16-18, Đại học Quốc tế Sài Gòn và Đại học Công nghệ TP.HCM lấy 17 điểm, Đại học Văn Hiến là 16,3 điểm cho mọi tổ hợp. Đây là cơ hội để nhiều thí sinh yêu thích công nghệ nhưng chưa đạt mức điểm “chạm nóc” vẫn có thể theo học ngành đầy triển vọng này.

Báo chí - truyền thông: "Cửa hẹp" nhưng vẫn "nóng"

Trong bối cảnh thị trường báo chí, truyền thông đang tái cơ cấu, tinh gọn, các ngành như Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông Marketing vẫn giữ sức hút mạnh mẽ, dự báo điểm chuẩn tiếp tục ở nhóm cao.

Với tỷ lệ chọi 1/17, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục nằm trong nhóm những trường có sức hút lớn nhất cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện, cho biết năm 2025, hệ thống ghi nhận hơn 35.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, trong khi chỉ tiêu chỉ hơn 2.000. Mặc dù phổ điểm năm nay có biến động, TS Nguyễn Thị Như Huế, Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo, phân tích rằng điểm chuẩn sẽ không giảm nhiều. Các tổ hợp có môn Ngữ văn được đánh giá ổn định, trong khi đề thi Toán và tiếng Anh phân hóa mạnh, có thể khiến điểm chuẩn một số tổ hợp giảm nhẹ.

Một điểm mới đáng chú ý là Học viện tiếp tục quy đổi điểm tiếng Anh từ các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, VSTEP. Lượng thí sinh đăng ký theo diện này tăng mạnh, góp phần giữ mặt bằng điểm chuẩn cao, bất chấp phổ điểm tiếng Anh toàn quốc thấp hơn năm trước.

Năm nay, Học viện tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu, chia thành 4 nhóm ngành: Báo chí - Xuất bản, Khối Lý luận, Lịch sử, Truyền thông - Quảng cáo - Quan hệ quốc tế. Ba phương thức tuyển sinh được giữ ổn định, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế, cùng xét học bạ THPT.

Kết quả năm 2024 cho thấy, ngành Truyền thông đa phương tiện (28,25/30) và ngành Lịch sử (38,12/40) là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất. Năm 2025, mức điểm chuẩn của các ngành này được dự báo không giảm nhiều, tiếp tục là “cửa hẹp” với thí sinh.

Điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm có thể tăng đến 28

Năm 2025, ngành sư phạm vẫn là tâm điểm của tuyển sinh đại học với sức hút mạnh mẽ và điểm chuẩn dự kiến tiếp tục tăng. Các ngành như Sư phạm Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn được dự báo sẽ đạt ngưỡng 28 điểm và tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn với thí sinh có đam mê và lực học cao.

Hiện mức nhận hồ sơ cao nhất thuộc về Trường Đại học Sài Gòn với ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Địa lý là 25 điểm, Sư phạm Toán 24,5 điểm, còn Sư phạm Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh ở mức 24 điểm. Nhiều trường sư phạm khác nhận hồ sơ từ 20 đến 22 điểm, cao hơn sàn Bộ GD&ĐT đưa ra là 19 điểm.

Ông Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cho rằng điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ nhưng phân hóa rõ rệt theo ngành và theo trường. Việc bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm và chỉ cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng sau khi biết điểm thi sẽ làm tăng mật độ nguyện vọng vào các ngành, trường top, khiến điểm chuẩn khó lường hơn.

Thí sinh đạt tổng điểm từ 25 trở lên có thể hy vọng trúng tuyển ngành sư phạm tại các trường đại học lớn. Những thí sinh có điểm từ 21 đến 24 có cơ hội trúng tuyển vào các trường sư phạm địa phương hoặc các ngành ít cạnh tranh hơn.

Một lãnh đạo trường đại học sư phạm lớn cho biết, qua số liệu ban đầu, điểm chuẩn nhiều ngành có thể tăng nhẹ so với năm trước. Lý giải sức hút đặc biệt của ngành sư phạm, ông cho rằng, điểm chuẩn cao bởi nhiều yếu tố tác động. Chỉ tiêu ngành sư phạm thường không lớn, mỗi ngành chỉ tuyển vài chục sinh viên. Bộ GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu dựa trên nhu cầu xã hội nên không có tình trạng tuyển ồ ạt.

Bên cạnh đó, chính sách miễn học phí và cấp sinh hoạt phí trong nhiều năm gần đây đã tạo động lực lớn cho những thí sinh giỏi nhưng gia cảnh khó khăn theo đuổi ngành sư phạm. Luật Nhà giáo ra đời cũng góp phần nâng cao vị thế giáo viên, cải thiện chế độ đãi ngộ, khiến nghề giáo ngày càng được xem trọng. Ngoài ra, tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều địa phương cũng khiến ngành này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thực tế, trong 4 năm trở lại đây, ngành sư phạm thường xuyên nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất, thậm chí vượt cả y khoa ở nhiều trường đại học nổi tiếng.

Mặc dù phổ điểm kỳ thi năm nay thấp hơn năm trước, nhưng sức hút mạnh mẽ của các ngành “hot” đã khiến điểm chuẩn nhiều khả năng vẫn giữ ở mức cao, thậm chí tăng nhẹ. Xu hướng này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường lao động: nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mũi nhọn vẫn luôn khan hiếm.

