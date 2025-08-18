Thời gian:
'Lóa mắt' trước nội thất xa hoa trong biệt thự 600m2 của Lệ Quyên

Biệt thự rộng 600m2 ở TP HCM của Lệ Quyên khiến dân tình không khỏi choáng ngợp bởi nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh bên trong cơ ngơi 600m2 ở TP HCM khiến dân tình không khỏi choáng ngợp trước không gian sống đậm chất quý tộc. Ảnh: FBNV

Từng món đồ nội thất đều toát lên sự đầu tư kỹ lưỡng, mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV

Bàn ăn làm từ chất liệu acrylic trong suốt với đường viền uốn lượn như mặt nước. Ảnh: FBNV

Trên bàn là bình hoa trắng và các vật dụng decor nhỏ gọn, không làm rối mắt. Ảnh: FBNV

Chiếc đèn pha lê tiền tỷ treo ở khu vực bàn ăn mang đậm nét cổ điển, sang trọng. Ảnh: FBNV

Phòng khách được trang hoàng đẹp mắt. Ảnh: FBNV

Tượng chim công trắng với bộ lông dài kiêu sa đặt cạnh quầy bar mini. Hoa mai vàng và bình gốm lam cổ điển tăng thêm chất Á Đông xen giữa tổng thể châu Âu hiện đại. Ảnh: FBNV

Cầu thang được ốp đá marble vàng vân nổi bật, tay vịn uốn lượn ánh kim. Ảnh: FBNV

Đèn bàn pha lê cổ điển 5 bóng đặt cạnh hộp hoa hồng đỏ sang trọng, tạo góc decor như khách sạn cao cấp. Ảnh: FBNV

Một mảng tường lớn được tận dụng làm tủ trưng bày giày và phụ kiện. Ảnh: FBNV

Mỗi góc nhỏ đều được trang trí những vật dụng đắt tiền. Ảnh: FBNV

Lệ Quyên thường xuyên check-in trong nhà vì có nhiều góc quá xinh. Ảnh: FBNV

Phòng tắm rộng rãi với bồn sứ sang trọng và hệ thống đèn trần pha lê. Ảnh: FBNV

