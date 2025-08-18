'Lóa mắt' trước nội thất xa hoa trong biệt thự 600m2 của Lệ Quyên

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh bên trong cơ ngơi 600m2 ở TP HCM khiến dân tình không khỏi choáng ngợp trước không gian sống đậm chất quý tộc. Ảnh: FBNV
Từng món đồ nội thất đều toát lên sự đầu tư kỹ lưỡng, mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV
Bàn ăn làm từ chất liệu acrylic trong suốt với đường viền uốn lượn như mặt nước. Ảnh: FBNV
Trên bàn là bình hoa trắng và các vật dụng decor nhỏ gọn, không làm rối mắt. Ảnh: FBNV
Chiếc đèn pha lê tiền tỷ treo ở khu vực bàn ăn mang đậm nét cổ điển, sang trọng. Ảnh: FBNV
Phòng khách được trang hoàng đẹp mắt. Ảnh: FBNV
Tượng chim công trắng với bộ lông dài kiêu sa đặt cạnh quầy bar mini. Hoa mai vàng và bình gốm lam cổ điển tăng thêm chất Á Đông xen giữa tổng thể châu Âu hiện đại. Ảnh: FBNV
Cầu thang được ốp đá marble vàng vân nổi bật, tay vịn uốn lượn ánh kim. Ảnh: FBNV
Đèn bàn pha lê cổ điển 5 bóng đặt cạnh hộp hoa hồng đỏ sang trọng, tạo góc decor như khách sạn cao cấp. Ảnh: FBNV
Một mảng tường lớn được tận dụng làm tủ trưng bày giày và phụ kiện. Ảnh: FBNV
Mỗi góc nhỏ đều được trang trí những vật dụng đắt tiền. Ảnh: FBNV
Lệ Quyên thường xuyên check-in trong nhà vì có nhiều góc quá xinh. Ảnh: FBNV
Phòng tắm rộng rãi với bồn sứ sang trọng và hệ thống đèn trần pha lê. Ảnh: FBNV
