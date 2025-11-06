Nghệ An: Nhiều hộ dân canh cánh nỗi lo mất nhà, mất đường vì sạt lở

Nhiều hộ gia đình ở khối Sa Nam, xã Vạn An canh cánh nỗi lo mất nhà, mất đất, mất đường vì sạt lở.
Sau bão số 5 và số 10, nhiều hộ dân ở bờ kênh thấp thuộc hạ du cống Bara, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An sống trong lo âu vì bị sạt lở nghiêm trọng. Nguy cơ mất nhà, mất đất, mất đường hiện hữu ngay trước mắt.
Ông Hoàng Văn Đon - Khối trưởng khối Sa Nam - dẫn chúng tôi đến các hộ gia đình bị sạt lở. Theo ghi nhận của PV, có một số hộ, các công trình phụ đã bị trôi xuống sông, tường nhà bị nứt hoác trầm trọng. "Năm nay có nhiều cơn bão, đặc biệt là bão số 5 và số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An. Nghe thông báo, các hộ xóm Sa Nam liên tục phải di dời, đi tránh bão vì nguy cơ mất an toàn cao. Tuy nhiên, mỗi lần đi tránh bão về, họ càng thêm lo lắng vì tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng", ông Đon cho biết.
Nhiều công trình phụ phía sau nhà của một số gia đình đã nghiêng do sạt lở. Theo bà Nguyễn Thị Minh, trú tại khối Sa Nam, sau đợt bão, chuồng gà đã sập xuống lòng sông, còn sân sau và nhà tắm đã nứt và sập một nửa. Thậm chí, tường của gian nhà chính cũng đã có vết nứt đôi rộng gần bằng gang tay. Nguy cơ nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Nhà bà Nguyễn Thị Thành, trú tại khối Phan Bội Châu, cũng bị sạt lở nhiều. "Hôm đó, bão số 10, mất điện, đang nằm ngủ trong nhà, chúng tôi nghe tiếng rầm lớn. Chạy ra kiểm tra thì thấy đất đã sạt lở vào gần nền nhà. Vợ chồng tôi và hai đứa cháu nội phải vội vàng di dời tài sản và người ngay trong đêm đến nhà người thân. Đến hiện tại, gia đình tôi cũng không dám ở trong nhà nữa, bởi tình trạng sạt lở quá nghiệm trọng. Ở tường và nền nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm lên phương án để kè lại bờ sông hoặc tái định cư đến nơi khác", bà Thành cho biết.
Hiện tại, nền nhà, tường của bà Thành xuất hiện nhiều vết nứt nên gia đình không dám ở lại. Thỉnh thoảng người phụ nữ này ghé nhà để dọn dẹp nhà cửa rồi lại sang nhà người thân tá túc.
Ông Đon cho biết thêm, con đường chính chạy dọc sông qua khu dân cư của xóm, đặc biệt là đoạn chạy qua vị trí của 7 hộ dân nơi đây cũng đã nứt đôi giữa lòng đường. Đoạn cuối gần cầu bara Nam Đàn (cũ) đã sập 2/3 đường. "Trên địa bàn khối có 7 hộ đã sập một số công trình phụ, 2 hộ sát đường đi qua xóm đã nứt nền nhà, tường nguy cơ sập cả nhà xuống sông, nếu không được kè chắn sớm. Ngoài ra, bên khối Phan Bội Châu cũng có nhà bà Thành bị sạt lở, ăn sâu vào dưới nền nhà. Nếu để tình trạng này kéo dài thì những hộ dân phía trong cũng sẽ ảnh hưởng. Rất mong chính quyền địa phương sớm lên phương án làm kè hoặc tái định cư cho các hộ dân để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân", ông Đon mong muốn.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An - cho biết, bờ phía Bắc (Tả ngạn) khối Sa Nam có hiện tượng nứt rãnh kéo dài gây sụp lún đất xuống dòng sông Đào. Hiện tại, theo thực tế hiện trường chiều dài vết nứt, sụp lún khoảng 157m, rộng từ 2.5 đến 3m, khe nứt rộng (30 - 50)cm. Đường giao thông khối cũng bị sụt lún xuống bờ sông Đào. Đặc biệt, một số đoạn sạt lở sâu đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân.
Lãnh đạo xã Vạn An cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Vạn An đã có báo cáo và đề xuất phương án xử lý sạt lở nói trên với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Xã cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để cho di dời các hộ nằm trong phạm vi chỉ giới bảo vệ công trình thuỷ lợi đến nơi an toàn và hỗ trợ kinh phí kè bờ sông Đào đoạn từ Cống Bara Nam Đàn I đến sông Cụt.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn