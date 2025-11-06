Nghệ An: Nhiều hộ dân canh cánh nỗi lo mất nhà, mất đường vì sạt lở

Ông Đon cho biết thêm, con đường chính chạy dọc sông qua khu dân cư của xóm, đặc biệt là đoạn chạy qua vị trí của 7 hộ dân nơi đây cũng đã nứt đôi giữa lòng đường. Đoạn cuối gần cầu bara Nam Đàn (cũ) đã sập 2/3 đường. "Trên địa bàn khối có 7 hộ đã sập một số công trình phụ, 2 hộ sát đường đi qua xóm đã nứt nền nhà, tường nguy cơ sập cả nhà xuống sông, nếu không được kè chắn sớm. Ngoài ra, bên khối Phan Bội Châu cũng có nhà bà Thành bị sạt lở, ăn sâu vào dưới nền nhà. Nếu để tình trạng này kéo dài thì những hộ dân phía trong cũng sẽ ảnh hưởng. Rất mong chính quyền địa phương sớm lên phương án làm kè hoặc tái định cư cho các hộ dân để đảm bảo tính mạng và tài sản cho người dân", ông Đon mong muốn.