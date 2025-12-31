Thái Lan – Campuchia hoàn tất giai đoạn đầu ngừng bắn, mở ra hy vọng hòa bình lâu dài

Theo chính quyền hai bên, cuộc sống dọc biên giới đang dần trở lại bình thường. Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại bốn huyện thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi nhiều văn phòng địa phương ở khu vực biên giới Campuchia cũng đã hoạt động trở lại.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn đang được thảo luận, trong đó có việc hồi hương 18 binh sĩ Campuchia. Phát biểu với báo giới chiều 30/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Nikorndej Balankura, cho biết:

“Thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ đã được hoàn tất. Tuy nhiên, có một số biện pháp mà Thái Lan và Campuchia cần phối hợp thực hiện để duy trì thỏa thuận ngừng bắn, trong đó bao gồm các bước quan trọng như giảm hành động khiêu khích, rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới và phối hợp rà phá bom mìn. Thái Lan vẫn đang xem xét thời điểm hồi hương 18 binh sĩ và Bộ Quốc phòng hai nước vẫn đang đàm phán về vấn đề này”.

Phía Thái Lan cho biết thêm các sự cố như việc phát hiện máy bay không người lái bay vào lãnh thổ vào hôm 29/12 cần được xem xét kỹ lưỡng để duy trì lòng tin, khẳng định quân đội và các cơ quan an ninh đang theo dõi sát diễn biến biên giới.

Trước đó, sau khi trở về từ cuộc họp ba bên tại Vân Nam (Trung Quốc), Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết cuộc thảo luận tập trung vào việc kéo dài lệnh ngừng bắn 72 giờ để tạo sự bền vững và khôi phục lòng tin. Về đề xuất của Campuchia tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) vào tháng 1/2026 tại Siem Reap, ông khẳng định tiến trình này sẽ được xúc tiến sau khi chính phủ mới của Thái Lan được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 8/2/2026, nhằm bảo đảm tính pháp lý và ổn định lâu dài.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata khẳng định cả hai nước đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn mà không có sự cố nào. Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết gần 1.400 người dân đã trở về nhà, trong khi gần 600.000 người vẫn đang sống trong các cơ sở tạm trú.

Đường biên giới dài 817 km giữa Thái Lan và Campuchia vốn tồn tại tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ. Sau 20 ngày giao tranh hồi đầu tháng 12, thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, với sự hỗ trợ trung gian của ASEAN và Trung Quốc, đã góp phần hạ nhiệt tình hình, tạo điều kiện để người dân hai nước bắt đầu trở lại sinh hoạt bình thường.

