Nghệ An: Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn và thuận lợi

Chiều nay (28/6), 33.791 thí sinh của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã hoàn thành môn thi ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tổng số thí sinh vắng thi không lý do là 57 thí sinh.

Kết thúc 4 buổi thi, tại Nghệ An có một thí sinh vi phạm quy chế thi do đem điện thoại vào khu vực thi, tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng. Công tác an ninh, an toàn được đảm bảo, không có các sự cố bất thường, kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Nghệ An diễn ra an toàn, thuận lợi.

Ở môn thi cuối cùng là môn ngoại ngữ, toàn tỉnh có 33.678 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Anh, 23 thí sinh đăng ký môn Tiếng Pháp, 64 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Trung, 9 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Đức, 1 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Nhật và 16 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Hàn. Không có thí sinh nào đăng ký dự thi môn Tiếng Nga. Có 1.389 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi cuối cùng của Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Nghệ An, có trường hợp nữ sinh bị tai nạn giao thông là em P.T.Đ (SN 2006, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc). Do bị tai nạn nên em P.T.Đ đã phải bỏ buổi thi môn toán.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đối với những trường hợp không thể tham gia thi vì lý do khách quan, Sở sẽ hướng dẫn nhà trường làm hồ sơ xét đặc cách.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn