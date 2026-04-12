Nghệ An kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phía sau núi Mộ Dạ

Hiện trường cháy rừng tại xóm 10 xã An Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra vào trưa ngày 11/4/2026. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân và chủ rừng, chính quyền địa phương đã huy hơn 110 người thuộc các lực lượng UBND xã, ban ngành đoàn thể xã, Công an, Hạt Kiểm lâm Diễn Châu, Ban chỉ huy quân sự, dân quân tự vệ và người dân địa phương nhanh chóng tham gia tiếp cận khu vực cháy, nỗ lực dập lửa, thổi dọn thực bì, phát đường băng cản lửa, ngăn chặn đám cháy lây lan.



Quá trình tiếp cận hiện trường của các lực lượng tham gia chữa cháy gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô, gió biển thổi mạnh, địa hình khu vực xảy ra cháy là đồi núi, dốc. Nhờ thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, sự nỗ lực của các lực lượng, công tác chữa cháy rừng được triển khai hiệu quả, kịp thời. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, vụ cháy được khống chế và dập tắt. Thống kê ban đầu, hơn 500m2 diện tích rừng bị cháy.

Các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa khi đám cháy bùng phát trở lại vào đêm khuya ngày 11/4/2026. Ảnh: TTXVN phát

Vào lúc 24 giờ cùng ngày 11/4, tại khu vực xảy ra cháy rừng, đám cháy bùng phát trở lại. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, khẩn cấp của các lực lượng chức năng và sự đồng lòng của bà con nhân dân địa phương, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế, dập tắt hoàn toàn sau đó không lâu.

Ủy ban nhân dân xã An Châu (tỉnh Nghệ An) khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng như tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng và ven rừng trong thời điểm nắng nóng gay gắt, kéo dài; không đốt, xử lý thực bì khi chưa được phép của chính quyền địa phương và chưa có biện pháp phòng cháy an toàn; không hút thuốc, không mang các vật dụng dễ gây cháy vào rừng; thường xuyên phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa ở khu vực giáp ranh với rừng; khi phát hiện cháy rừng hoặc có dấu hiệu cháy, phải nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, công an hoặc xóm trưởng để kịp thời xử lý; tích cực tham gia các tổ, đội xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng khi có hiệu lệnh.

Lực lượng Kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) dùng máy thổi tham gia dập lửa, khống chế vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, khu vực miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đang bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí thấp, kết hợp với gió Lào thổi mạnh, thực bì khô kiệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.



Trước tình hình diễn biến phức tạp của nắng nóng cực đoan, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan không được chủ quan, phải chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa. Trong đó, việc cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua hệ thống chòi canh lửa, camera giám sát và hệ thống cảnh báo trực tuyến của ngành lâm nghiệp. Thông tin phải được chuyển tải kịp thời đến chính quyền cơ sở, chủ rừng và người dân để chủ động ứng phó. Yêu cầu lực lượng chức năng tổ chức trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nắng nóng, bố trí chốt chặn và tuần tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hanh, hạn hạn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng hơn nữa, tuyệt đối không được lơ là.

Diện tích cháy thuộc rừng sản xuất, chủ yếu là cây thông và keo. Ảnh: TTXVN phát

Từ ngày 10/4 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 5 vụ cháy rừng tại bản Kẻ Nâm (xã Châu Bình), xóm Lâm Sơn (xã Bích Hào), xóm Bình Sơn (xã Tân Châu), xóm Khạng (xã Tam Hợp) và xóm 10 (xã An Châu). Trong đó có nhiều vụ cháy diễn ra trong thời gian dài, xảy ra vào ban đêm gây khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường, triển khai dập lửa, khống chế vụ cháy.

Cảnh báo của cơ quan chức năng, hiện nay, các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An như Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, Yên Hòa, Nga My, Yên Na, Hữu Khuông, Lượng Minh, Nhôn Mai... đang ở mức cảnh báo cháy rừng từ cấp IV (nguy hiểm) đến cấp V (cực kỳ nguy hiểm). Đây là ngưỡng rủi ro rất cao dẫn đến cháy rừng, khi xảy ra cháy thì tốc độ lan rất nhanh, khó kiểm soát.

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: Báo Tin tức