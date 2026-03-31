Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo quản lý, bảo vệ, chống cháy rừng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Phòng cháy, chữa cháy rừng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công tác quan trọng, có tính chất liên ngành về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trọng tâm là tổ chức, thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11/12/2025; Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Mặt khác, Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện hoạt động chữa cháy rừng; huy động, điều phối, phân công các lực lượng, người, phương tiện, thiết bị, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi quản lý tham gia chữa cháy rừng; chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương…

