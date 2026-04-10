Cháy rừng sản xuất tại Nghệ An, hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi

Chiều 10/4, lãnh đạo xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng sản xuất, khiến hơn 1ha cây keo bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 12h trưa cùng ngày. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động hơn 50 người gồm cán bộ, công an, dân quân tự vệ và người dân tham gia dập lửa.

Quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh khiến lửa lan nhanh. Đến khoảng 15h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm hơn 1ha rừng keo bị thiêu rụi. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV