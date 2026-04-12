Nghệ An kịp thời huy động lực lượng khống chế cháy rừng trên địa bàn

Theo đại diện xã Châu Bình, đám cháy bùng phát tại khu rừng thuộc bản Kẻ Nậm, địa hình phức tạp, nằm sát ranh giới hai xã Châu Bình và Tam Hợp. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động hơn 200 người, gồm cán bộ xã, lực lượng chức năng và người dân, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tạo đường băng cản lửa để khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Đám cháy tại xã Châu Bình (Nghệ An).

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió lớn, thảm thực bì dày khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và lan nhanh. Các lực lượng phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, mất nhiều thời gian mới cơ bản thiết lập được các tuyến ngăn lửa. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Sau đó, các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục bám trụ tại hiện trường nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng và tài sản.

Hơn 100 người tham gia chữa cháy rừng tại xã Bích Hào (Nghệ An).

Cùng thời điểm, vào khoảng 17 giờ ngày 10-4, tại xóm Lâm Sơn, xã Bích Hào cũng xảy ra cháy rừng. Ban CHQS xã đã phối hợp huy động hơn 100 người gồm lực lượng quân sự, dân quân tự vệ và các lực lượng khác, sử dụng phương tiện, trang bị để khoanh vùng, dập lửa. Đến sáng 11-4, đám cháy được khống chế.

Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Việt

