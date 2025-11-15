Sống trong khu tập thể cũ nát, người dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ tái định cư

Khu tập thể Công ty Dệt may Hà Nội (còn gọi là tập thể cọc sợi) được xây dựng từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước (ở khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh, Nghệ An).
Đến năm 1992, hơn 200 căn nhà được bán hòa giá cho cán bộ, nhân viên của công ty. Sau nhiều năm sử dụng, những ngôi nhà ở đây bị xuống cấp nghiêm trọng, hạ tầng cũng không được đầu tư đồng bộ.
Ông Tưởng Đăng Bằng, Khối trưởng khối 7 Bến Thủy cho biết, năm 2014, chính quyền TP Vinh (cũ) có chủ trương tái định cư cho các gia đình ở tập thể cọc sợi. Sau khi họp dân và bốc thăm chỗ ở mới, năm 2022, có 54 hộ dân được giao đất tái định cư và xây dựng nhà.
Theo ông Bằng, về sau có thêm 65 hộ dân được bốc thăm vị trí tái định cư và hoàn chỉnh hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay những hộ này vẫn chưa được di dời.
"Người dân nơi đây rất khổ, luôn phải sống trong bất an lo lắng. Mấy cơn bão vừa qua, người dân phải sơ tán đến nơi tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Nếu không chia lô nữa thì cũng cần có văn bản cho phép người dân sửa chữa, xây dựng kiên cố để ổn định cuộc sống", ông Bằng chia sẻ thêm.
Không được sửa chữa cũng như xây dựng nhà mới, nhiều gia đình 2-3 thế hệ phải sống chung trong căn nhà rộng 30m2 ngày càng xuống cấp, xập xệ.
"Những ngày nắng nóng thì sợ xảy ra chập điện, cháy nổ. Mùa mưa đến, nước lại tràn vào nhà vì nền thấp, hệ thống thoát nước hư hỏng. Không chỉ dột nước, tường nứt, mà nhiều mái tôn, mái ngói còn bị tốc sau những đợt mưa bão vừa qua", bà Nguyễn Thị Soa, người dân khu tập thể chia sẻ.
Cũng như bà Soa, nhiều hộ dân ở khu tập thể cọc sợi mong muốn chính quyền địa phương sớm lên phương án tái định cư để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống.
Mỗi khi mưa bão, hệ thống thoát nước hỏng, nước dâng ngập vào nhà dân.
Phường Trường Vinh có nhiều khu tập thể cũ được xây dựng từ thời bao cấp. Sau hàng chục năm sử dụng, hầu hết các khu này xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo điều kiện sinh hoạt và an toàn kết cấu.
Tác giả: Phạm Tâm
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn