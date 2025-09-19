Nghệ An tìm 6 địa điểm tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

6 địa điểm được chấp thuận chủ trương khảo sát để lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các xã Tân Châu, Đức Châu (huyện Diễn Châu cũ) và Quỳnh Sơn (huyện Quỳnh Lưu cũ).

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam qua xã Tân Châu. Ảnh: BT

Các địa điểm khảo sát bao gồm: tại xã Tân Châu: Vị trí số 01, tại khu vực đồng 10 Tấn, xóm Song Tiến (diện tích khoảng 1,66 ha) và vị trí số 02, tại khu vực đồng 10 Tấn, xóm Song Tiến (diện tích khoảng 1,2 ha). Tại xã Đức Châu: Vị trí số 01, tại thôn Xuân Khánh (diện tích khoảng 3,0 ha) và vị trí số 02, tại thôn Mỹ Lý (diện tích khoảng 1,45 ha). Tại xã Quỳnh Sơn: Vị trí số 01, tại vùng đồng Cao, thôn 5 Quỳnh Mỹ (diện tích khoảng 1,78 ha) và vị trí số 03, tại khu vực đồng Phần Trăm, xóm 1 Quỳnh Lâm (diện tích khoảng 1,1 ha).

UBND tỉnh Nghệ An đã giao các sở, ngành và đơn vị liên quan tiến hành tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư. Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và đối tượng.

Khu vực bằng phẳng nằm giữa Nhà máy xi măng Hoàng Mai và đường bộ cao tốc. Ảnh: Tiến Đông

Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua Nghệ An dự kiến ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, với khoảng 2.150 hộ dân có đất ở phải giải phóng mặt bằng, trong đó có 1.942 hộ cần bố trí tái định cư. Diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 519,2 ha, với chi phí khoảng 6.397 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi động 3 khu tái định cư sớm tại phường Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai cũ), xã Tân Châu và xã Hưng Nguyên Nam (huyện Hưng Nguyên cũ). Đồng thời, việc xác định địa điểm các khu tái định cư còn lại sẽ được hoàn tất trong tháng 10 năm 2025.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV