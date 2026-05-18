Nghệ An khai hội Làng Sen, lan tỏa khát vọng phát triển

Chương trình nghệ thuật ở Lễ hội Làng Sen năm 2026 được dàn dựng công phu, đặc sắc - Ảnh: TÂM PHẠM

Tối 18-5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Về Làng Sen thanh bình, giản dị

Tháng 5 về, triệu trái tim của những người con đất Việt lại bồi hồi hướng về Làng Sen - mảnh đất thấm đẫm hồn quê, mộc mạc mà thiêng liêng, bởi nơi đây đang lưu giữ, nâng niu bao ký ức về người cha già của dân tộc - "Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh Lễ hội Làng Sen có ý nghĩa chính trị sâu sắc, sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Người; là ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương, đất nước, nhằm tôn vinh và khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh.

Lễ hội cũng là dịp thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân, của dân tộc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một biểu tượng sáng ngời trong những trang sử vàng của lịch sử và văn hóa Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mảnh đất Kim Liên ấm tình đất, nặng tình người hôm nay đang rộn ràng sắc mới, đổi thay từng ngày để hòa cùng nhịp chuyển mình của đất nước.

Các em học sinh chăm chú nghe thuyết minh về tuổi thơ của Bác Hồ ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Mang theo tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào, Nghệ An - quê hương Bác Hồ - đã và đang phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Về vui hội Làng Sen năm nay, nhân dân và du khách hiểu hơn về một Làng Sen quê Bác thanh bình, giản dị, thân thương; về mảnh đất, con người Nghệ An thân thiện, đậm bản sắc truyền thống nhưng luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm văn hóa, du lịch mới.

"Từ Lễ hội Làng Sen, giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh và những ấn tượng tốt đẹp về một quê hương Nghệ An thân thiện, mến khách sẽ ngày càng lan tỏa, lưu dấu trong lòng các quý vị đại biểu, nhân dân, du khách gần xa", ông Thành khẳng định.

Dòng người khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác tháng 5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Kim Liên - điểm đến du lịch tầm quốc gia

Dịp này, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên với diện tích 10.500ha.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Với không gian văn hóa - lịch sử giàu bản sắc, cảnh quan thanh bình cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Kim Liên sẽ trở thành điểm đến mang tầm quốc gia, nơi du khách có thể tìm về cội nguồn, trải nghiệm văn hóa xứ Nghệ và cảm nhận sâu sắc những giá trị trường tồn của quê hương Bác Hồ.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba chương: "Sen nở đất quê", "Dấu chân thời đại" và "Hương sắc trường tồn".

Chương trình tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tinh thần đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

Thông qua chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, tỉnh Nghệ An tiếp tục khẳng định ý nghĩa và sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt, thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.

Công trình Thác 9 tầng ở khu mộ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An Trước đó, chiều 18-5 trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen 2026, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group đã tổ chức lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỉ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ. Được lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc của dân tộc Việt Nam: "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn. Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, "ước lệ" cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan. Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 18 đến 30-5, trong đó có một số sự kiện đáng chú ý như: lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên và đền Chung Sơn; lễ rước ảnh Bác. Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên; triển lãm chuyên đề "Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước". Tổ chức không gian "Chợ quê" kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen; triển lãm "80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"; trưng bày chuyên đề "Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc"; tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên; khánh thành dự án thác 9 tầng thuộc Khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn