Hội nghị giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và Lễ ra mắt cộng đồng trí tuệ nhân tạo Nghệ An

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chương trình diễn ra tại Điểm cầu chính là Trung tâm đổi mới sáng tạo Nghệ An tại Đại học Vinh kết nối tới điểm cầu Trường THPT Thanh Chương 3, xã Cát Ngạn và 130 điểm cầu tại các xã, phường

Sự kiện này là một phần của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam (18/5/2026) tại Nghệ An. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành "trục xương sống" định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Để đối ứng với thực tiễn này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, xác định rõ việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là con đường sống còn của quốc gia.

Cụ thể hóa tầm nhìn đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030. Đặc biệt, Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đã chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2026, tạo nên hành lang pháp lý vững chắc, an toàn và rộng mở nhất để các địa phương như Nghệ An mạnh dạn đưa AI vào thực tiễn quản trị và sản xuất.

Trong thời gian qua, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Nghệ An đã dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số, đặc biệt trong nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

Tỉnh có hành lang pháp lý, có dữ liệu, có thị trường ứng dụng rộng lớn, nhưng đang thiếu một nhân tố quyết định: Đó là một "Hệ sinh thái con người". Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo Nghệ An ngày hôm nay.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quý Linh cho biết, sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo Nghệ An hôm nay chỉ mới là điểm khởi đầu. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu trong thời gian tới, Ban Điều hành Cộng đồng cần khẩn trương hoàn thiện quy chế tổ chức, kiện toàn các ban chuyên môn, sớm đưa các hoạt động sinh hoạt học thuật vào nề nếp. Đồng thời, bắt tay ngay vào việc thiết lập các kho dữ liệu mở và khởi động các dự án giải quyết những bài toán đặc thù của tỉnh.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các phường xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát và đề xuất các "bài toán đặt hàng" để Cộng đồng và các doanh nghiệp công nghệ có cơ sở nghiên cứu giải pháp. Tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong các cơ quan.

Cùng với đó, mong muốn các tổ chức như Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, Tập đoàn Google, Tập đoàn VNPT cùng các viện, trường tiếp tục gắn bó, hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ nền tảng công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế cho hệ sinh thái công nghệ của Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tặng hoa chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ nhân ngày Khoa học Công nghệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành tặng hoa chúc mừng Ban Sáng lập và Điều hành AI Nghệ An ra mắt

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa tri ân đơn vị đồng hành cùng AI Nghệ An

Thành viên Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Nguyễn Hồng Long tham luận về Chương trình đào tạo về AI

Sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ nhân tạo Nghệ An kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm đam mê trong cộng đồng tri thức trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong nền hành chính công và các ngành kinh tế, góp phần đưa Nghệ An nhanh chóng trở thành cực tăng trưởng hiện đại, bền vững của khu vực và cả nước.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn