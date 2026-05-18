Chiếc xe bí ẩn trong đoàn hộ tống ông Donald Trump gây xôn xao, dân mạng thi nhau 'mổ xẻ' vai trò

Trong chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh, một chiếc xe van màu đen với phần mui nâng cao xuất hiện trong đoàn xe an ninh nghiêm ngặt của Tổng thống Donald Trump - Ảnh: X

Trong chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đoàn xe an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý nhờ quy mô bảo vệ nghiêm ngặt. Tâm điểm lần này lại là một chiếc xe van tối màu có phần mui cao bất thường, xuất hiện giữa đội hình limousine, SUV bọc thép và mô tô cảnh sát.

Những đoạn video do người dân ghi lại bên đường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không giống những chiếc khác trong đoàn, xe không mang logo nhận diện, kính được che tối hoàn toàn và giới chức cũng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về chức năng thực sự của xe này.

Theo truyền thông Pháp, các máy bay vận tải quân sự C-17 đã được huy động để đưa khoảng 500 tấn phương tiện và thiết bị từ Mỹ sang Trung Quốc nhằm phục vụ công tác bảo vệ tổng thống. Đây vốn là quy trình quen thuộc trong các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ, nhưng sự xuất hiện của chiếc van bí ẩn vẫn khiến dư luận đặc biệt tò mò.

Nhìn từ ngoại hình có thể thấy giống xe Hongqi HS9 của Trung Quốc - Ảnh: X

Nhiều tài khoản chuyên theo dõi đoàn xe nguyên thủ trên mạng xã hội X cho rằng đây có thể là xe chống giám sát điện tử hoặc tác chiến điện tử tích hợp trong đoàn hộ tống. Theo giả thuyết này, xe có khả năng phát hiện và gây nhiễu tín hiệu nhằm ngăn chặn nghe lén, thiết bị nổ điều khiển từ xa hoặc drone tiếp cận đoàn xe.

Một số đồn đoán còn cho rằng chiếc xe được trang bị hệ thống quét đặc biệt có thể "nhìn xuyên" vật thể hoặc gây ảnh hưởng tới camera điện thoại thông minh. Nhà báo Hugues Huet trên kênh Franceinfo nhận định các thiết bị gây nhiễu thậm chí có thể khiến chiếc xe gần như biến mất khỏi một số đoạn video được quay bằng smartphone. "Cứ như thể nó vô hình vậy", ông mô tả.

Chiếc xe bí ẩn này được cho là một phần trong hệ thống an ninh nhiều lớp quanh chiếc limousine Cadillac nổi tiếng của ông Donald Trump, thường được gọi là "The Beast" hay "Quái thú". Ngoài limousine tổng thống, đoàn xe còn có xe chỉ huy, xe liên lạc tầm xa, xe hộ tống, xe hỗ trợ y tế và cả chiếc xe làm nhiệm vụ phát hiện tín hiệu khả nghi cũng như bảo vệ hệ thống liên lạc của lực lượng an ninh.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ