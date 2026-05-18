Khánh thành công trình tâm linh Thác 9 tầng trên quê hương Bác Hồ

Chiều ngày 18/5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 -19/5/2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group đã phối hợp tổ chức Lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thác 9 tầng dưới chân mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HQ

Dự án Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, do Tập đoàn T&T Group tài trợ kinh phí.

Công trình mang ý nghĩa tri ân trên quê hương Bác

Công trình Thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan là một trong những hạng mục thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (Nghệ An) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

Cắt băng khánh thành Thác 9 tầng. Ảnh: Quốc Huy

Với sự tài trợ từ T&T Group, công trình chính thức được khởi công vào tháng 11/2023, nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời từng bước hoàn thiện cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ. Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Dự án đã được hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890–19/5/2025).

Được lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc của dân tộc Việt Nam: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", Thác 9 tầng được xây dựng trên cơ sở tôn tạo, chỉnh trang và khôi phục lại dòng suối tự nhiên hiện hữu tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Người dân chụp ảnh sau buổi lễ cắt băng khánh thành Thác 9 tầng. Ảnh: Quốc Huy

Công trình được tạo nên từ 9 tầng nước liên hoàn. Trong đó, vị trí hồ nước tạo mặt gương trung tâm chính là nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính của bà Hoàng Thị Loan và khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Xin (em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh), trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ giữa không gian núi rừng Động Tranh. Tại mỗi tầng được điêu khắc một loại hoa khác nhau, góp phần tạo nên không gian cảnh quan giàu tính biểu tượng và nhiều ý nghĩa.

Chín tầng nước biểu tượng cho 9 chữ Cù lao: Sinh, Cúc, Phủ, Súc, Trưởng, Dục, Cố, Phục, Phúc, như lời nhắc về công lao sinh thành, dưỡng dục lớn lao của cha mẹ đối với con cái.

Sự luân chuyển dòng nước qua 9 tầng bậc mang những ý niệm kín đáo, "ước lệ" cho sự vĩnh hằng và thể hiện tấm lòng tưởng niệm sâu sắc của các du khách ghé thăm khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan.

Thác 9 tầng chảy từ trên dãy núi Đaị Huệ xuống. Ảnh: Quốc Huy

Về tổng thể, Thác 9 tầng bao gồm 3 hạng mục chính: Khu hồ nước trung tâm, khu suối – thác và khu đường dạo cảnh quan, được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc, thiên nhiên và yếu tố văn hóa bản địa.

Điểm nhấn của khu trung tâm là hồ nước lớn với đường kính 21m được cách điệu như mặt gương lớn, gợi nhớ hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Đường viền bao quanh hồ mang dáng dấp chiếc khăn vấn đầu của người phụ nữ xưa.

Đáy hồ được trang trí bằng họa tiết lá sen, làm nền cho 9 bông sen vàng như biểu tượng của sự thanh khiết, của lòng biết ơn và sự tri ân. Sân hình bán nguyệt có diện tích 280m2, với sức chứa khoảng 300 người, mở ra không gian sinh hoạt cộng đồng. Cánh cổng hình cung lấy cảm hứng từ vòm cổng làng quê Bắc Trung Bộ, mở ra một không gian thoáng đãng, thanh bình và hướng về quê hương Hoàng Trù, Làng Sen – nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Dòng nước chảy từ trong núi xuống đồng bằng. Ảnh: Quốc Huy

Khu suối - thác bao gồm các suối đá tự nhiên và 8 bầu nước nhỏ giữa núi rừng Động Tranh, có tổng chiều dài lòng suối khoảng 100m, tạo nên dòng chảy nhẹ nhàng, liên tục giữa không gian núi rừng Động Tranh.

Khu đường dạo đưa du khách bước vào những không gian cảnh quan khác nhau, từ đây có thể ngắm nhìn dòng nước từ hồ gương chảy xuống Uyển Hồ trong không gian của núi rừng Động Tranh xanh thẳm.

Công trình được triển khai trên tinh thần tôn trọng tối đa địa hình, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên hiện hữu tại khu vực núi Động Tranh. Các vật liệu sử dụng chủ yếu là đá khối, sỏi tự nhiên tại địa phương; hệ thống suối, thác được chỉnh trang trên cơ sở giữ gìn dòng chảy tự nhiên vốn có, nhằm tạo nên một không gian cảnh quan gần gũi, dung dị nhưng giàu tính biểu tượng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An chia sẻ, bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: giàu đức hy sinh, tấm lòng nhân hậu, dành trọn tình thương yêu để sinh thành, dưỡng dục các con bằng nhân cách và đạo lý truyền thống của dân tộc.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

"Người mẹ ấy sinh con trong trời đêm/Giữa bùn đen mà hoa sen thắm nở/Mẹ làng Sen, người mẹ Việt Nam/Đã cho đời người con quang vinh" - bà Hạnh đọc câu thơ trong lời bài hát Người Mẹ Làng Sen.

"Nơi chúng ta đang đứng đây là vị trí trung tâm của công trình Thác 9 tầng. Được khởi nguồn từ ý tưởng tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của người mẹ. Lấy cảm hứng từ hình tượng người mẹ Việt Nam hiền hậu, tảo tần, giàu đức hy sinh, Thác 9 tầng là một công trình mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về mặt văn hóa, tâm linh và triết lý dân tộc.

Với tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, hôm nay, ở chính nơi Người yên nghỉ, trên núi Động Tranh thanh tịnh, êm ả tiếng thông reo, chúng con xin được kính cẩn tưởng nhớ anh linh Mẹ Hoàng Thị Loan" - lời bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ.

Gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử

Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group cho biết, với sự trân trọng đặc biệt dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, T&T Group luôn xác định việc đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong các hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là tình cảm, sự tri ân và tâm huyết của Tập đoàn đối với những giá trị tinh thần thiêng liêng của dân tộc.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành Thác 9 tầng ở Nghệ An. Ảnh: HQ

Trong suốt quá trình triển khai dự án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng Tập đoàn T&T Group cũng như các đơn vị liên quan đã dành nhiều tâm huyết, thời gian nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia văn hóa, lịch sử, kiến trúc, quy hoạch hàng đầu trong nước và quốc tế, nhằm bảo đảm công trình Thác 9 tầng vừa mang tính biểu tượng, chiều sâu văn hóa và giá trị bền vững, vừa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và tổng thể không gian văn hóa – lịch sử của Khu di tích.

Tập đoàn T&T Group kỳ vọng mỗi công trình, dự án tại quê hương Bác không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc đến với đông đảo đồng bào, du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là định hướng mà T&T Group luôn theo đuổi trong quá trình phát triển các dự án trên khắp cả nước: tiếp cận những tinh hoa thế giới về quy hoạch, kiến trúc, thiết kế… nhưng luôn đặt trên nền tảng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thác 9 tầng được đắp từ đá tự nhiên ở dưới chân núi. Ảnh: Quốc Huy

"Tập đoàn T&T tin tưởng rằng, cùng với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Thác 9 tầng sẽ góp phần tạo thêm một không gian văn hóa – tâm linh giàu ý nghĩa; là nơi để đồng bào, du khách trong và ngoài nước về dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau", đại diện Tập đoàn nhấn mạnh.

Trước đó, Tập đoàn T&T Group cũng đã đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong công tác nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, tháng 1/2021, Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức được công bố.

Du khách cho cá ăn dưới chân Thác 9 tầng. Ảnh: Quốc Huy

Ngay sau đó, T&T Group tiếp tục được lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành cùng địa phương trong quá trình triển khai một số hạng mục thuộc quy hoạch, trong đó có Dự án Khu du lịch văn hóa và công trình Thác 9 tầng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Việc khánh thành công trình Thác 9 tầng đúng dịp Lễ hội Làng Sen năm 2026 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mang ý nghĩa tri ân sâu sắc; đồng thời góp phần giáo dục, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn