Nghệ An đồng ý chủ trương bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ có màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút trong đêm khai mạc. (Ảnh: Lễ hội Làng Sen năm 2025)

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1781/SVHTTDL-QLVHGD ngày 6/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến diễn ra từ khoảng 21h30 đến 22h30 ngày 18/5/2026, với thời lượng 15 phút cho một lần bắn.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ sử dụng 70 giàn pháo hoa nổ tầm thấp cùng 600 quả pháo hoa nổ. Hình thức bắn gồm pháo hoa tầm thấp kết hợp pháo hoa tầm cao nhằm tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc lễ hội.

Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND xã Kim Liên phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện liên quan trong quá trình tổ chức.

Bên cạnh phần lễ trang trọng, Lễ hội Làng Sen năm 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Nổi bật là chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”, tour trải nghiệm “Mô Tê show - Chuyện Làng Sen”, cùng không gian “Chợ quê” tái hiện nét văn hóa truyền thống gắn với trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và ẩm thực đặc trưng địa phương.

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động diễu hành, đồng diễn áo dài Sen và nhiều chương trình văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian gợi nhớ tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ban tổ chức cũng triển khai triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, đồng thời giới thiệu hệ thống bảo tàng, khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cả nước.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An và thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự.

Tác giả: Lê Quyết

