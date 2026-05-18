Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Dự thảo Thông tư được xây dựng để thay thế Thông tư số 11 và Thông tư số 12 ban hành ngày 5/4/2021, với nhiều điều chỉnh theo hướng linh hoạt, cập nhật và sát thực tiễn hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng tham gia bồi dưỡng. Nếu như trước đây, chương trình chỉ áp dụng với người đã tốt nghiệp đại học, thì theo dự thảo mới, sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% khối lượng chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp cũng có thể tham gia.

Quy định này áp dụng cho nhiều môn học, đặc biệt là các môn đặc thù ở tiểu học như Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, cũng như các môn ở bậc THCS và THPT.

Đề xuất mở rộng đối tượng bồi dưỡng giáo viên.

Theo Bộ GDĐT, việc mở rộng đối tượng không chỉ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm nguồn giáo viên mà còn góp phần thu hút nhân lực vào ngành, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đang thiếu giáo viên ở một số môn học.

Dự thảo cũng thể hiện rõ định hướng chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Chương trình được thiết kế theo các nhóm năng lực cốt lõi như năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng, năng lực phát triển bản thân.

Qua đó, người học không chỉ được trang bị kiến thức sư phạm mà còn nâng cao khả năng tư vấn học sinh, phối hợp với gia đình và cộng đồng, cũng như đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đáng chú ý, lần đầu tiên các nội dung về ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy học trực tuyến, sử dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào chương trình bồi dưỡng. Đây được xem là bước cập nhật cần thiết, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

Về cấu trúc, chương trình dự kiến gồm 32 tín chỉ, giảm so với quy định trước đây, trong đó 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Dự thảo nhấn mạnh việc tăng tỷ trọng thực hành, chú trọng các kỹ năng nghề nghiệp như thiết kế bài giảng, quản lý lớp học, xử lý tình huống sư phạm và tổ chức hoạt động giáo dục.

Ngoài ra, người học được phép lựa chọn học phần theo nhu cầu và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cấp học và môn học, góp phần cá nhân hóa quá trình bồi dưỡng.

Để bảo đảm chất lượng đầu ra, dự thảo quy định thời gian thực hiện chương trình tối thiểu là 10 tháng. Trường hợp được miễn trừ một số học phần, thời gian học có thể được rút ngắn tương ứng.

Liên quan đến lộ trình áp dụng, Bộ GDĐT cho biết các khóa bồi dưỡng đã khai giảng trước khi Thông tư mới có hiệu lực sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11 và 12 hiện hành, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người học và tránh gián đoạn trong quá trình đào tạo.

Tác giả: Hoàng Hồng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn