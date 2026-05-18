Sét đánh chết 5 con bò trên cánh đồng

Năm con bò bị sét đánh chết trên cánh đồng ở Hà Tĩnh - Ảnh: T.L.

Ngày 18-5, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) - xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc sét đánh chết 5 con bò của hai hộ dân.

Theo đó, khoảng 6h sáng nay, người dân đi ra đồng thì phát hiện đàn bò 5 con của hai hộ dân ở thôn Trung Hòa (xã Trường Lưu) nằm chết trên một con đường đất trên đồng. Bụng các con bò trương phình, nằm cách nhau 1-2m.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trường Lưu cử lực lượng tiếp cận hiện trường kiểm tra sự việc.

Bước đầu xác định 5 con bò chết từ đêm hôm qua lúc trên địa bàn có mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được cho là do sét đánh, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Trường Lưu cũng thông tin, trong những ngày nắng nóng và sau mùa gặt, người dân địa phương có thói quen thả bò ở đồng qua đêm.

Thời tiết thay đổi đột ngột, người dân không kịp đưa bò về nên dẫn tới sự việc nêu trên.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Trường Lưu cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ dân có bò bị sét đánh chết.

Đồng thời chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai cho người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ