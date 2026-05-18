Phát hiện 1 tài xế ô tô vi phạm về nồng độ cồn khi đưa đón công nhân

Ngày 17-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử lý một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô chở công nhân.

Xe chở công nhân liên quan vụ việc.

Trước đó, lúc 19 giờ 22 phút ngày 15-5, trong quá trình tuần tra trên Tỉnh lộ 637 (đoạn qua xã Bình Khê, Gia Lai), tổ công tác phát hiện ô tô 52 chỗ mang BKS 77E-004.xx (thuộc Công ty TNHH Phúc Ngọc Lợi; trụ sở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) lưu thông theo hướng Tây Sơn – Vĩnh Thạnh có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế Đặng Anh T. (SN 1986; trú xã Vĩnh Quang, Gia Lai) bị xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/lít khí thở. Thời điểm này, trên xe có gần 10 công nhân đang được đưa về nhà sau giờ làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của tài xế để xử lý theo quy định.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động